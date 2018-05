Bilbao Mendi Film Festival-eko lau proiekzio gaur kultur etxean DV ORIO. Viernes, 25 mayo 2018, 00:57

Aste honetan hainbat ekimen ari dira ospatzen igandeko Kukuarri eguna dela eta. Honela, gaur, gaueko 21:30ean, kultur etxean Bilbao Mendi Film Festival-eko film laburren proiekzioa eskainiko da. Lau filma ikusteko aukera: 'In Perpetual Motion', 'Uruca II - Bugaboos edition', 'The Last Honey Hunter' eta 'Psycho Vertical', guztiak ere maila handiko proiekzioak. Sarrera doakoa da, baina komeni da aurrez gonbiteak jasotzea kultur etxe bertan. Eta igandean, esan bezala, Orioko Talai Mendi elkarteak antolatuta Kukuarri eguna.