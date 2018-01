Bihar hasiko dira Iraeta auzoko Santaines jaiak Harrijasotzaile onenak aritu izan dira 'Errota' harriarekin. / ARRIZABALAGA Igandean pilota, harria eta aizkora izango dira protagonista K. ARRIZABALAGA ZESTOA. Viernes, 19 enero 2018, 00:27

Aurten ere bi asteburuetan zehar ospatuko dituzte jaiak Iraetan. Asteburu honetan umeak eta herri kirolak izango dira protagonista, eta hurrengo asteburuan koadrilak, herri afaria, berbena eta mus txapelketa famatua izango dira ekitaldi aipagarrienak. Kontuak kontu, bihar, goizkeo 11:00etan jaurtiko da Santaines jaiei hasiera emango dien txupinazoa eta segidan zuhaitz landaketa egingo dute. Arratsaldean umeentzako hamaika ekitaldi izango dira, hauen artean puzgarriak, txokolatada, jolasak...

Harria, aizkora eta pilota

Iraetako eskuz binakako pilota txapelketa, Urrezo aizkora, Iraetako 'Errota harria' izango dira igandean errege. Eguerdiko 12:00etan hasita, pilota finalak lehiatuko dira, non eta txapelaren bila Arrita-Ander eta Kixkurra-Aitzol bikoteak izango ditugu lehian, nor baino nor.

Arratsaldean aldiz, aizkoa eta harrijasotze lehiak izango dira frontoian; 17:30ean, hasita Urrezko aizkora saioa -Atutxa II.a eta Txikia IV bikotea Otaño-Azpilikueta bikotearen aurka- eta bi urtetik behin Iraetako Errota harriarekin (107 kiloko harri biribila) lehiatzen den harri jasotze txapelketa izango ditugu. Aurten Jokin Eizmendi, Jon Gisasola, I. Albizu 'Goikoetxe', X.Peñagarikano eta Beñat Telleria arituko dira 'Errota' harriarekin txapelaren bila. Horrez gain, igandean, Santa Ines eguna izanik, meza eta herri bazkaria ere izango dira.

Autobus zerbitzu berezia

Gaur, San Sebastian bezpera dela medio, autobus zerbitzu berezia izango da Azpeititik itzultzeko. Itzultzeko autobusak gaueko 2:30ean, 4:30ean eta 6:15ean. izango dira