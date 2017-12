El PNV vuelve a pedir que incluyan la «regeneración de Soreasu y Landeta» en los presupuestos AZPEITIA. Martes, 12 diciembre 2017, 00:16

Azpeitia aprobará hoy las cuentas para el ejercicio 2018 en el pleno que se llevará a cabo esta misma tarde. Si bien el gobierno municipal ya adelantó las intenciones y propósitos para el próximo ejercicio, en vísperas de la votación, la oposición ha querido dar a conocer las propuestas que plantea al equipo de gobierno. Así, el PNV asegura que han solicitado incluir en los presupuestos «la regeneración de Soreasu y Landeta. Hay un aspecto muy importante que nos preocupa y mucho y que no ha sido incluido en los presupuestos», ha asegurado el portavoz jeltzale Aitor Gorrotxategi, refiriéndose a la solicitación citada. «Ya sabemos que esta regeneración entraña una gran dificultad pero no por ello debemos quedarnos de brazos cruzados. Un equipamiento cultural potente como el que tenemos exige acabar con los trabajos de la zona. Hay que empezar por esto para dotar al entorno de un atractivo residencial. Ya el año pasado fue nuestra petición principal y, tras un año, volvemos a realizarlo tras la no inclusión de una partida presupuestaria para ello. Pedimos de nuevo que se realice el estudio y el diseño de unas posibles actuaciones en las zonas citadas. Consideramos que antes de proceder a nuevas expansiones con desarrollos urbanos e industriales hay que regenerar y poner en valor lo que tenemos».

En cuanto a Landeta, es una zona donde no se ha intervenido urbanísticamente desde los años del desarrollismo y tras la crisis «requiere de una decidida actuación público-privada», aseguran. Por su parte aseguran desde el PNV, «no nos conformamos con la tasa deparo actual. Creemos que debe reducirse y que una decidida actuación en este sentido puede ser importante». Para ello, plantean, «contar con los diferentes programas de fomento económico industrial de la Diputación y del Gobierno Vasco». Pero el primer paso, «y con decisión», dicen, «lo tiene que dar el equipo de gobierno».