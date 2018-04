«Desde el punto de vista paisajístico Islandia es espectacular» Lugares inhóspitos. Algunas de las fotografías de la isla que expone Berasategi. / E.A. Alex Berasategi expone estos días una docena de fotografías sobre la islaLa muestra, primera del fotógrafo azpeitiarra, podrá ser visitada hasta el día 17 en Sanagustin kulturgunea ELI AIZPURU AZPEITIA. Sábado, 7 abril 2018, 01:11

El fotógrafo azpeitiarra que cuenta con un estudio en Elgoibar, Alex Berasategi, expone sus fotografías en Sanagustin kulturgunea durante estos días. Se trata de una muestra sobre Islandia formada por instantáneas realizadas durante un viaje que Berasategi hizo «expresamente para tomar fotos» a Islandia en febrero de 2017. Lo hizo acompañado del también fotógrafo y amigo Xanti Rodriguez y «quedé completamente fascinado», ha señalado el autor.

Cuenta Berasategi que no había pasado por su cabeza enseñar las fotografías en público «pero un amigo me lo comentó y me animé». Ha tenido trabajo en escoger la colección adecuada de instantáneas de Islandia ya que «tengo cientos», asegura.

La muestra se compone de 12 imágenes seleccionadas del viaje donde se muestran los paisajes, cascadas, o glaciares de Islandia, un lugar que ha cautivado a Berasategi. «Desde el punto de vista paisajístico, Islandia es espectacular. Tiene una media muy pequeña de habitantes respecto al gran kilometraje de terreno, por lo que te encuentras con lugares inhóspitos y con paisajes y colores poco frecuentes que lo hacen diferente».

Primera vez en público

Es la primera vez que Alex Berasategi expone alguno de sus trabajos, por lo que no descarta hacerlo en más ocasiones «si es que ésta gusta al público», pero de momento no piensa en ello ni tiene previsto hacer algo parecido, aunque, asegura, «tengo también una buena colección de fotografías sobre Cuba». De momento, «he tenido la oportunidad de hacer algo en mi propio pueblo y estoy contento», ha asegurado.

Sorteo

Las fotografías están expuestas en Sanagustin hasta el próximo día 17. Los que se acerquen a la exposición podrán votar la instantánea que más les guste, apuntando la fotografía votada en un folio disponible en la propia muestra. Al término de la misma se realizará un sorteo y el afortunado u afortunada podrá llevarse la imagen a casa. Los que lo deseen también podrán comprar cualquiera de las instantáneas. Para ello, tan sólo tendrán que ponerse en contacto con el autor a través de su página web : alexberasategi.com.