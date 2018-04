Nuria Picas (Corredora de carreras de montaña y alpinista): «He cumplido un sueño tras ganar la ultra trail del Mont Blanc, pero quiero repetirlo» Nuria Picas ganó el pasado año la ultra trail del Mont Blanc. La atleta catalana, campeona mundial de carreras de montaña, ofrecerá una charla hoy, en Soreasu, a partir de las 19.00 ELI AIZPURU AZPEITIA. Sábado, 28 abril 2018, 00:32

Organizado conjuntamente por Lagun Onak mendi bazkuna y Anaitasuna, este fin de semana se celebrará entre las localidades de Azpeitia y Azkoitia la carrera de montaña del Izarraitz (Izarraizko mendi lasterketa) y entre los participantes, la popular prueba contará con la presencia de la catalana Nuria Picas. La tres veces campeona de la Copa del Mundo de Ultra Trails y ganadora también dela prestigiosa ultra trail del Mont Blanc el pasado año -reto que prepara también este 2018- ofrecerá previamente a su participación en la prueba, una conferencia, hoy, a partir de las 19.00 horas en Soreasu. La corredora hablará sobre su carrera deportiva unida a su filosofía de vida basada en la mentalidad positiva y la fuerza de voluntad. En plena preparación de la temporada, Nuria Picas se encuentra ilusionada y no le gusta hablar de límites, «llegarán cuando deje de encontrar el sentido a lo que hago y deje disfrutar. Los límites te los pones tú. No pienso en los físicos, más bien en los límites psíquicos. Cuando una cosa ya no te llene, pues, ¡hasta otra!». Hemos charlado con ella.

-¿Conoce Azpeitia?

-He tenido la suerte de estar en Azpeitia, sí. Fui con mi amigo Alex Txikon a la conferencia que ofreció la gran escaladora Lynn Hill.

«El secreto, además de en la genética, está en hacer las cosas que te gustan, que te llenen»«Las victorias las celebras, pero de una derrota sacas muchas conclusiones»

-¿Y conoce la prueba en la que participará el fin de semana?

-No tengo ni idea del recorrido pero sé más o menos cómo son los parajes y será un placer estar allí.

-25 kilómetros le sabrán a poco pero, ¿hay que coger estas pruebas con respeto?

-Son carreras que me sirven para entrenar pero las cojo con mucho respeto porque al final, son kilómetros y me llenan mucho porque me gusta hacer deporte y competir sea donde sea, en carreras importantes o en más pequeñitas porque al final todo suma.

-¿De qué hablará en la conferencia de Soreasu?

-Bajo el título 'Nuria Picas, una vida'. Hablaré de mi trayectoria deportiva, desde que mis padres me inculcaron el amor por la montaña hasta las carreras deportivas, carreras de larga distancia como Zegama, etc, hasta llegar a conquistar estos tres títulos de campeona del mundo y de la Ultra Trail de Mont Blanc, el pasado verano. En definitiva, mi trayectoria de vida, con algunos vídeos.

-¿Prepara alguna prueba en concreto?

-Estoy preparando toda la temporada 2018 en general, sobre todo, centrada en dos carreras muy importantes que son Lavaredo, en junio, y la Ultra Trail de Mont Blanc, la carrera más representativa en el panorama internacional. Luego, participaré en otras carerras de la Copa del Mundo como la de Madeira, que será la primera y que tengo marcada en el calendario.

-Las carreras de montaña, se han convertido en una moda?

-Sí, la gente sale a hacer deporte, a correr. Esto es bueno, significa que tenemos salud, tenemos ganas. Es un deporte fácil, con un par de zapatillas puedes salir al monte. Sí, en cierto modo, está de moda.

-¿Qué recomendaría a alguien que se quiera iniciar en esta especialidad?

- Que sobre todo salga a disfrutar y no esté pendiente del crono, se divierta y se lo tome con calma porque esto es un proceso. Es un crecimiento continuo y a medida que vas haciendo carreras vas creciendo como corredor y como persona pero poquito a poco.

-¿ A qué le teme Nuria Picas?

-Más que temer es (duda) hacer aquello que me llena y me guste y temo el día que no pueda hacerlo. Siempre vas creciendo y buscando nuevas fórmulas para estar motivado con la vida en general.

-Cuenta con numerosas victorias en su palmarés pero también ha tenido que abandonar en varias ocasiones. ¿Ha supuesto ello un fracaso?

-Al contrario. Se aprende más del abandono que no de una victoria. Las victorias las disputas, las celebras pero de una derrota sacas muchas conclusiones y esto te ayuda mucho a crecer como deportista. Detrás de una derrota también se ve cómo es una persona. Saber gestionar, saber sacar conclusiones, hablarlo, trabajarlo, es importante.

-¿Qué es lo que no se olvida nunca Nuria en la maleta antes de prueba?

-Por supuesto las zapatillas y la ilusión por correr la carrera.

-Hablando de ilusion, ¿cuál es la carrera que más le ha ilusionado?

-Hay dos carreras que me marcan profundamente. La primera es Cavalls del Vent, que ahora es un Ultra pirineo , que me vio crecer conmo corredora de montaña, y la Ultra Trail de Mont Blanc, que es la meca de las carreras de montaña. Es la carrera que todo corredor de larga distancia quiere correr y acabarla algún día y ganarla ya...es un auténtico sueño. Tuve la suerte de ganarla el año pasado y me siento ya un poquito en paz con toda mi trayectoria deportiva gracias a aquella victoria.

-Entonces, ¿ha cumplido un sueño?

-Sí, he cumplido un sueño pero quiero repertirlo.

-¿Cómo es un día normal en su vida?

-Ahora estoy muy centrada en los entrenamietos pero también tengo mucha vida social y con la familia. Tengo la suerte de ser atleta profesional por lo que me puedo dedicar plenamente a ello y eso me ayuda muchísimo.

-¿Dónde está el secreto de esa filosofía de vida?

- En hacer las cosas que te gustan, que te llenen. Hacerlo con pasión y rodearte de gente que te llene de energía e ir buscando el camino. Es cierto que el talento es muy importante y la genética juega un papel transcendental pero hay que trabajarlo, hay que trabarlo mucho en diversos aspectos, no sólo en el aspecto físico sino en el psíquico.