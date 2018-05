Jonathan Terrón, de nuevo en la cima como campeón de Europa Terrón, primero por la izquierda, junto a Tamayo y Luz de Paula. El urretxuarra afincado en Azpeitia acaba de lograr otro título en el europeo de Jiu-Jitsu junto a dos compañeros, que también han alcanzado el oro ELI AIZPURU AZPEITIA. Martes, 8 mayo 2018, 00:15

¡Hat trick! No podían haber conseguido mejores resultados. El urretxuarra afincado en Azpeitia Jonathan Terrón competía el pasado fin de semana junto a sus compañeros José Miguel Tamayo y Octavio Oscar Luz de Paula en el Master Internacional Campeonato de Europa de Jiu-jitsu. Los tres luchadores han competido bajo el club Cóndor de Azpeitia, logrando cada uno de ellos la medalla de oro en sus respectivas categorías.

Jonathan Terrón ya fue campeón de Europa el pasado octubre. Sin embargo, este título es «un cuatro estrellas, donde compite la élite del Jiu-Jitsu a nivel internacional», explica. Y es que aunque el título sea el de campeón de Europa, se trata de una «competición abierta por lo que han participado luchadores de todo el mundo», matiza.

«Ha sido una competición muy muy dura», ha comentado el nuevo campeón europeo de Master 2. «Había un total de 10 tatamis», para hacerse a la idea de la cantidad de competidores. «Cada uno de nosotros hemos tenido que afrontar tres combates», ha dicho.

Antes de su partida, aseguraba Terrón que no se encontraba al cien por ciento debido a molestias enla rodilla y el hombro.

Preguntado por sus lesiones, «ni me he enterado», dice. «Es lo que tiene la competición. No me he dado ni cuenta de mis molestias», ha asegurado. «Tenía miedo de acudir a este campeonato por lo que pudiera rendir y por no dar la talla pero todo ha salido a la perfección y teniendo en cuenta la calidad de luchadores con los que nos hemos enfrentado, estamos más contentos todavía».

Campeonato del Mundo

Este nuevo título supone para Jonathan Terrón, al igual que para sus dos compañeros, haberse clasificado para los Campeonatos del Mundo que se celebrarán en agosto en Las Vegas. Sin embargo, «son palabras mayores». El luchador no cuenta con patrocinadores y hasta el momento puede decirse que esta es su gran afición. «Acudir a las mundiales sería un sueño pero es muy caro», ha asegurado el campeón.De momento, tiene los ojos puestos en una nueva competición que se celebrará en Araba, en Nanclares de la Oca, dentro de dos semanas, y a la que acudirán tres azpeitiarras y un azkoitiarra por lo que «hay que seguir entranando», ha asegurado.