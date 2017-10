El frontón Izarraitz acogerá la eliminatoria del campeonato de aizkolaris de segunda el sábado Organizadores de la federación y Ayuntamiento con los aizkolaris. / E.A. El festival se llevará a cabo a partir de las 18.00 horas y de allí saldrán los seis finalistas para la final del día 28, en Azkoitia E.A. AZPEITIA. Miércoles, 4 octubre 2017, 00:30

Una vez más el frontón Izarraitz será el escenario perfecto para la celebración de uno de los campeonatos de aizkolaris «más equilibrado», en boca de algunos de sus protagonistas y organizadores. Cuatro cortadores guipuzcoanos, seis navarros y un alavés conforman el elenco de participantes. Los guipuzcoanos Jesus Mari Mujica, Aratz Muguerza, Xabier Orbegozo y Xabier Zaldua; los navarros Ruben Saralegi, Oihan Larretxea, Julen Kañamares, Mieltxo Mindegia, Jose Antonio Etxeberria y Oier Kañamares y el alavés Arkaitz Jauregi estarán preparados para el duro trabajo a una única eliminatoria en la que sólo seis podrán pasar a la gran final que se disputará el próximo día 28, en Azkoitia.

Por de pronto, no hay un claro favorito. Dos de los protagonistas, Xabier Orbegozo 'Arria V' y Xabier Zaldua, estuvieron el lunes por la tarde en Azpeitia junto a representantes municipales y de la federación de Euskadi de Herri Kirolak.

El aizkolari de Errezil y el de Zumarraga tienen además sellada una apuesta para el día 3 de diciembre en la plaza de toros local. El trabajo a realizar consistirá en cortar 10 kanaerdikos y correr 10 km, esto es, cien vueltas a la plaza, por lo que será la del sábado una buena oportunidad para ver su estado de forma en una eliminatoria muy igualada, «la gente cada vez está más preparada y es normal que haya pocos segundos de diferencia. Poco a poco también he empezado a correr para la apuesta y me veo bien», dijo el de Zumarraga.

Por su parte, el de Errezil, no se mostraba tan decidido. «Acabo de llegar de grabar un programa de ETB, donde he ido de Hondarribia al Monte Perdido en ocho días, y he venido lesionado. Habrá que ver», dijo.

Las entradas (15 euros) se pondrán a la venta en la ventanilla del frontón poco antes de la cita que dará comienzo a las 18.00.