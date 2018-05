Bilbao Mendi Film Festivaleko proiekzioak gaur Soreasu antzokian DV AZPEITIA. Martes, 22 mayo 2018, 00:22

Txalintxo Egunarekin eman zitzaion hasiera igandean urtero Lagun Onak mendi bazkunak antolatu ohi duen Mendi Asteari. Gaur, asteartea, izango du jarraipena Mendi Asteak eta Lagun Onakekin batera, Kulturaz kooperatibak, Sokaitz eskalada taldeak, Paradisu Zinemak eta Udalak elkarlanean antolatuta, Bilbao Mendi Film Festivaleko laburmetraiak ikusteko aukera izango da Soreasun, 21:00etatik aurrera. 5 euro ordaindu behar da sarrera eta honakoak dira ikusi ahal izango diren filmak: 'Where the wild things play', 'Mama', 'The frozen road' eta 'Safety third'.

Ostegunean jarraituko du Mendi Asteak. 'Kilian Jornet. Path to Everest' dokumentala emango dute Soreasun, 21:00etan hasita. Igandean amaituko da aurtengorako prestatutako egitaraua, Xoxoteko Egunarekin. 9:00etatik abiatuko dira mendizaleak, plazatik. 12:00etan, meza ospatuko da Xoxoten eta urtero legez, lore eskaintza egingo da mendian hil direnen omenez. Domina banaketa egingo dute ondoren eta erromeria izango da egun guztian zehar. Arratsaldean, umeen jolasak ere egingo dituzte egunari bukaera eman baino lehen.