Belen Ibarrola y Teresa Mangas (Organizadoras de Market nº8): «Esta Feria puede ser una oportunidad para conocer el Museo del Ferrocarril» Belén Ibarrola y Teresa Mangas, en uno de los bancos de la estación del antiguo tren del Urola. / E.A. El último fin de semana de mayo, los días 26 y 27, se celebrará en el Museo del Tren una peculiar feria que aúna diseño, moda y gastronomía ELI AIZPURU AZPEITIA. Viernes, 11 mayo 2018, 00:26

La azpeitiarra Teresa Mangas se ha dedicado al mundo del comercio durAnte los últimos años, entre ellos el escaparatismo. Belen Ibarrola, de Aia, es diseñadora gráfica. Juntas emprenden ahora un novedoso proyecto que se llevará a cabo el fin de semana del 26 y 27 de este mes. Se trata de Market nº8, una feria que tendrá lugar en el amplio espacio del Museo Vasco del Ferrocarril. La estación de tren de Azpeitia era la parada nº8 del antiguo tren del Urola, que realizaba el recorrido Zumaia-Zumarraga, de ahí la idea de denominar el proyecto con este nombre, sobre todo, porque ambas impulsoras quedaron «maravilladas» del lugar. Llevan ya cerca de un año organizando el que será el primer encuentro Market nº8. El tren ya se ha puesto en marcha, ahora esperan que numerosos viajeros lo tomen en la parada nº8.

-Cómo surgió el proyecto?

26 de mayo, sábado 12.00 Ida y vuelta a la estación de Lasao en locomotora de vapor. 13.00 Concierto de Biren 16.00 Taller para niños. Go!saldu, Eliku zentroa. 17.00: Viaje en tren 17.30 Kokedama. Kimubat. 18.00: Concierto de Silence. 27 de mayo, domingo 12.00 Viaje en tren de vapor. 13.00 Actuación de dantzaris de Luis Alberdi 'Beltza'. 16.00: Técnica String Art, Harriharri. 17.00 Viaje en tren. 17.30 Mago Iago.

-Teresa: Hace algún tiempo que tenía en mente hacer algo parecido, me gustaba la idea. A menudo he viajado a Madrid y había visto una feria en concreto que se hace en un Museo. Así que teniendo el Museo que tenemos en Azpeitia, siempre me ha parecido atractivo hacer algo similar aquí. Quería algo diferente que permitiera a la gente acercarse al producto selecto, pero necesitaba una compañera y me apoyé en Belén.

Belen: A mí me comentaba la idea pero pensaba, - 'hay muchos deste tipo, no?' Me animó a venir a Azpeitia y ni lo dudé, cuando ví este sitio (por el Museo del Tren) me quedé fascinada y decidimos tirar para adelante.

-¿Cómo va a ser la Feria?

-Belén: Uniremos diseño, moda y gastronomía durante el fin de semana. Este mercado hará que conozcamos de cerca el pasado para entender el presente. Será un punto de encuentro, un lugar donde comprar y pasar un momento agradable entre amigos o con la familia. Por otro lado, será también una oportunidad para los artistas, para darse a conocer, unir sinergias, vender o hacer relaciones.

Teresa: Un mercado que potenciará el producto autóctono de calidad. Habrá numerosos expositores con productos gourmet. Podrán viajar en tren, habrá diferentes talleres para los niños, antiguedades y artesanía, además de diseños exclusivos de joyería, bolsas, moda, etc... Contaremos con diferentes espacios. Así, habrá animación, música en directo o talleres como el de una técnica japonesa que se realiza con musgo Kokedama. Eliku ofrecerá también un taller sobre desayunos saludables.

-¿Qué os hace diferentes, Por qué será especial?

-Belen: El lugar, sobre todo, lo hace especial, además de aúnar diseño, moda y gastronomía.

Teresa: La mezcla de lo antiguo con nuevos productos lo hace diferente. Además, está la calidad del producto y porque convivirán varias disciplinas: artistas, músicos, artesanos, hosteleros...

-¿Cuál es la finalidad del proyecto?

-Belen: Queremos que las familias, cuadrillas, puedan pasar aquí un día agradable. Vendría a ser como un viaje al pasado, presente y futuro con productos tradicionales, actuales y de tendencia.

Teresa: Para los que no conozcan el Museo, esta feria será también una bonita oportuidad para poder hacerlo y mientras, pasar un día bonito. En el caso de los niños, será un viaje al pasado, un pasado que no conocen.

-Es algo novedoso. ¿Cómo responderá el público?

-Belen: Pensamos que la gente quiere hacer algo para impulsar el comercio pero hay un poco de miedo. Es miedo a lo desconocido. Este proyecto quiere impulsar el comercio porque hemos adoptado unas costumbres de compra y nos hemos olvidado del comercio tradicional. Vemos cierto reparo en este aspecto. Queremos que la gente se acerque pero para ellos debemos lanzarnos, y presentar algo original. Y esto, lo es.

Teresa: Queremos reivindicar el comercio tradicional. Si esta vez sale bien, esperamos que se animen más personas a participar en esta feria. Nuestra idea es organizar algo atractivo y que la gente responda.

-¿Qué os gustaría transmitir a la gente para que se acerquen a la Feria los días 26 y 27?

-Belen: Muchísima gente del entorno, desde Zarautz, Getaria o poblaciones cercanas no conocen el Museo del Ferrocarril. Les animamos a que puedan conocer también esta joya que tenemos en la comarca.

Teresa: Pienso que no sólo la gente de la comarca sino que muchas personas en Azpeitia no tienen la costumbre o aún no han estado en el Museo. Les animaría a acercarse. Tenemos un Museo del Ferrocarril que visitan cada año muchos turistas y muchas personas vienen expresamente para conocerlo. Teniéndolo en casa, es casi obligatorio pasar por aquí, y esta feria puede ser una bonita oportunidad para ello.