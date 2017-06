EAJ-PNV denuncia las pintadas aparecidas en el Batzoki

«Valiéndose del anonimato de la noche», ha denunciado EAJ-PNV de Azpeitia, desconocidos pintaron la fachada del batzoki de Azpeitia en la madrugada del jueves al viernes. Por unlado, lanzaron botes de pintura y en la parte posterior, podía leerse el escrito «Herria bizirik. EAJ EH-tik kanpora» .

La Junta jeltzale ha denunciado los hechos a través de un comunicado en el que califica la acción de «poco democrática». «Dicen estar viviendo una nueva era en Euskal Herria pero parece que algunos no se han enterado o los canales de comunicación no funcinan bien. Las pintadas y otras vías parecidas no son complementarias con la vía democrática. Las cosas hay que debartirlas cara a cara , a la luz del día, y no bajo la protección dela oscuridad», han señalado.

El Ayuntamiento por su parte, mostró su solidaridad con la formación jeltzale ayer, a travésde un comunicado, a la vez que ordenó retirar de inmediato las pintadas. «Hechos así no ayudan de cara a los pasos que en la localidad se están dando en aras a la convivencia», dice el escrito.