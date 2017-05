Darahli acogerá a 30 niños saharauis en el séptimo 'Bakeleku Udalekua'

Por séptimo año consecutivo, la asociación Darahli acogerá este verano a 30 niños saharauis gracias al proyecto 'Bakeleku Udalekua'. Mediante el programa 'Vacaciones en Paz', estos pequeños podrán salir de los campamentos de refugiados del duro desierto durante los meses de julio y agosto.

«Cada vez son menos las familias que se animan a acoger a niños en verano, en Zumaia solo hay dos familias de acogida. Por eso, creemos que la fórmula del campamento es la mejor opción para poder traer al mayor número posible», ha explicado Samuel Ruiz, uno de los coordinadores de Darahli. Por lo que este programa tiene dos objetivos: sacar el máximo número de niños de entre 8 y 12 años de los campamentos saharauis y dar a conocer el conflicto que vive su pueblo.

Para la realización de estos campamentos, la asociación de Zumaia cuenta con la colaboración del Frente Polisario y de un grupo del proyecto 'Bakeleku Udalekua Orduña'. «La asociación de Bizkaia se encarga de conseguirnos la infraestructura, que al igual que en las anteriores ediciones, será en el Colegio Compañía de María de Orduña. El cocinero también es de la propia asociación. Nosotros nos encargamos de conseguir los recursos, la documentación, financiación y la estancia con los menores», ha señalado Ruíz. De Darahli irán más de 50 jóvenes, que serán los monitores de los niños. Éstos se dividirán en grupos y se irán turnando cada semana. «Los voluntarios de Zumaia, bajo la supervisión de un coordinador, se irán turnando en grupos de seis: cuatro de ellos repetirán como monitores por tercer año consecutivo, mientras que dos serán miembros del grupo que viajará en 2018 al campamento de refugiados. En Orduña también contaremos con la ayuda de dos monitores saharauis que conocen nuestro idioma y costumbres», ha explicado el coordinador.

Experiencia enriquecedora

«Es una experiencia muy enriquecedora. No son unos campamentos corrientes, estamos las 24 horas del día con ellos y lo que para nosotros es un hábito normal, para muchos de ellos es algo nuevo. Algunos no saben cómo subir las escaleras o ir al baño. Durante dos meses estamos enseñándoles cosas nuevas, pero ellos también nos enseñan otras muchas», destaca una de las voluntarias. Los monitores no solo se encargarán de cuidar y jugar con los pequeños, también deberán encargarse del lavado de la ropa, de ayudar en la cocina y de limpiar. «Las últimas semanas son un poco duras porque son muy pequeños, algunos no conocen nuestro idioma y empiezan a extrañar a sus familias», recuerda otra alumna.

Durante los dos meses, los 30 niños podrán disfrutar de una mejor calidad de vida, recibir una alimentación equilibrada, hacerse chequeos médicos y conocer la cultura vasca. «Se prepara un programa de juegos y talleres, bailes, excursiones, salidas en bicicleta y a la piscina, o la visita a Zumaia a finales de verano. Intentamos realizar visitas a otros pueblos, pero suele ser más complicado porque debemos encontrar financiación para pagarles el trayecto en autobús». Para hacer frente a este proyecto cuentan con un presupuesto de 60.000 euros, de los cuales más de 21.000 están dirigidos a los gastos de viajes y visados de los niños y niñas y 22.200 a la comida de los menores y voluntarios. «Se pedirá la colaboración a diferentes instituciones públicas, a organizaciones y empresas privadas», ha señalado Ruíz. También se realizarán diferentes actividades dirigidas a la búsqueda de financiación, como una sesión de Zumba en verano.

Por otro lado, del 29 de mayo al 2 de junio se llevará a cabo una campaña de recogida de ropa en los diferentes centros escolares de Zumaia. Para los 30 niños saharauis se pedirá ropa de verano, ropa de deporte, leggins, pantalones, sudaderas, zapatillas, sandalias, bañadores, y toallas. También se recogerá chamarras de invierno para enviarlas a los campamentos (cualquier talla). Asimismo, se recuerda que todo aquel que quiera colaborar con la asociación Darahli puede hacerlo mediante los siguientes números de cuenta: Laboral Kutxa: ES05 3035 0037 4103 7005 0791 y La Caixa: ES63 2100 4248 6621 0014 7895.