Txalintxoko Egunarekin hasiko da bihar Mendi Astea

Lagun Onak Mendi Bazkunak antolatuta, Mendi Astea ospatuko da datozen egunetan. Txalintxoko Egunarekin hasiko da, bihar, urtero mendizaleek antolatu ohi duten Astea.

Goizeko 9etan, Enparatza Nagusitik abiatuko dira Txalintxora eta han urrian Oñatin ospatuko den Ikastolen aldeko Kilometroak festari babesa erakusteko argazkia aterako dute. Bertaratzen direnen-tzat salda eta erromeria egongo dira, eta umeentzat jolasak ere antolatu dituzte.

Ondorengo egunetan, asteartean eta ostegunean Mendi Film Festibala iritsiko da Soreasura, eta egun bakoitzean hiru film eskainiko dituzte 21:00etan hasita.

Hilaren 23an, 'Boys in the bugs' (eskaladako film onena), Dodo's delight (kirol eta abentura film onena) eta Blocheads (eskaladaren inguruko pelikula) ikusteko aukera izango da. Hilaren 25ean, berriz, 'Freedom under load (Bilbao Mendi Film Festibaleko sari nagusia), 'Jean Troillet, Toujours aventurier' (ikuslearen saria jaso duena) eta 'Annapurna III-Unclimbed' (Alpinismoaren inguruko filma) izango dira ikusgai. Egunean bertan sarrerak 5 euro balioko du baina aurrez bonoa ere eskura daiteke, bi egunetarako, 8 euroan. Horretarako Sanagustin kulturgunera edo Lagun Onaken egoitzara jo behar da. Mendi Tour jaialdia Lagun Onakekin elkarlanean, Sanagustin, Sokaitz, Paradisu Zinemak eta Udalak antolatu dute.

Azkenik, hilaren 28an, igandez, emango diote amaiera Mendi Astearen barruan antolatutako ekin-tzei, Xoxoteko Egunarekin. 9:00etan irtengo dira, Plazatik.