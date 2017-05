Bilbao Mendi Film Festivaleko film onenak izango dira ikusgai Azpeitian

Herritarengana mendiko zinemaldia helarazteko helburuarekin, beste behin, Mendi Tour jaialdia antolatu dute Azpeitian. Elkarlanaren ondorioa da jaialdia. Izan ere, Lagun Onak Mendi Bazkunak, Kulturaz Kooperatibak, Sokaitz eskalada elkarteak eta Paradisu zinema zineklubak Udalarekin elkarlanean antolatu dute .

MENDI TOUR EGITARAUA Maiatzak 23. Asteartea 'Boys in the Bugs'. (Eskaladako film onena). 'Dodo's Delight'. (Kirol eta abentura film onena) 'Blocheads'. (Eskalada) Maiatzak 25. Osteguna 'Annapurna III- Unclimbed'. (Alpinismoa). 'Freedom Under Load'. (BMFF 2016 Sari Nagusia). 'Jean Troillet, Toujors Aventurier'. (Ikuslegoaren Saria).

«Aprobetxatuz, Kulturaz Azpeitiko Kooperatibak Soreasu antzokia kudeatzen duela, beraz, zinema ere bai, pauso hau emateko aukera izan genuen duela bi urte. Mendiko zinemaldia Azpeitira gerturatu genuen. Azpeiti eta inguruko herriak mendizale eta eskalaitzaile andanez josita daude eta jaialdiak arrakasta izango lukeelakoan egin genuen, bide batez, Azpeitiko urteko kultur agendari bultzada emanez», esan zuen aurkezpen ekitaldian Lagun Onak Mendi Bazkunako lehendakari Aitor Unanuek, alboan zituen Kepa Urbieta Kulturaz eta Paradisu Zinema zineklubeko ordezkaria, Julen Goenaga Sokaitz eskalada elkarteko kidea eta Mikel Ibarzabal udal zinegotzia.

Mendi Tour jaialdia Lagun Onak Mendi Bazkunak antolatzen duen Mendi Astearen baitan egingo da aurten ere (aurrerago emango dute aditzera Mendi Astearen programazioa). Bi egunetan sei pelikula eskainiko dituzte Soreasu antzokian, eta Bilbao Mendi Film Festivaleko filmarik onenak ekarriko dituzte. «Iaz ezin izan genuen festibaleko irabazlea ekarri, baina aurten bai», esan dute antolatzaileek.

Honela, eskaladako film onenaren saria irabazi duen 'Boys in the Bugs'; publikoaren saria jaso duen 'Jean Troillet, Toujours aventurier'; kirol eta abentura film onenaren saria irabazi duen 'Dodo's Delight' eta aurrez aipatu bezala, sari nagusia jasotako 'Freedom under load' ikusteko aukera izango dute gerturatzen direnek.

Horiez gain, 'Blocheads' eskaladari buruzkoa eta 'Annapurna III-Unclimbed' alpinismoari buruzko beste bi filma ere izango dira.

Maiatzaren 23an eta 25ean izango da jaialdia. Pelikula denak jatorrizko bertsioan eskainiko dira eta euskarazko azpidatziak izango dituzte.

Sarrerak

Jaialdirako bonoa jarriko da salgai. Sanagustin kulturgunean eta Lagun Onakeko elkartean egongo dira salgai bonoak eta 8 euro balio du. Aldiz, egun bateko sarrera lehiatilan bertan eskuratu ahal izango da, saioaren aurretik. 5 euro balio du saio bakoitzeko txartelak.

Ordutegiari dagoionez, bi egunetan, 21:00etan hasiko dira emanaldiak.