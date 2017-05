El Lagun Onak vuelve a jugar este fin de semana en Garmendipe

La clasificación de la Liga de Tercera División está más que apretada. El Lagun Onak se medía el pasado sábado contra el Balmaseda y un triunfo suponía un alivio para los locales ya que los vizcaínos se encontraban a tan solo un punto. Sin embargo, los azpeitiarars sufrieron una dolorosa y abultada derrota, cayeron por 0-3. Así las cosas, los de Arrate se mantinen en el puesto número 13, con 44 puntos, empatados con el Amurrio, y a falta de tan solo dos encuentros, sin problemas para mantener la categoría. El Balmaseda, por su parte, sube al noveno puesto.

Los vizcaínos se llevaron tres importantes puntos del feudo azpeitiarra. El equipo no terminó de entrar en el duelo la pasada jornada. Si bien el Balmaseda tampoco creaba peligro y carecía de ocasiones de gol, se notaba superior al Lagun Onak. El gol rival llegó en el minuto 11, tras un cabezazo de Joseba a remate de un córner del Balmaseda. Con un marcador adverso desde el comienzo del encuentro, se presagiaba un Lagun Onak atacante pero no resultó ser así. Tuvieron sus oportunidades, sobre todo, protagonizadas por Landa, pero el equipo local no lograba atravesar la barrera visitante.

Antes de retirarse a vestuarios, el Balmaseda tuvo una oportunidad de lograr el segundo gol pero se fueron al descanso con un marcador de 0-1.

En la segunda mitad, el Lagun Onak saltó al campo con fuerza y ganas para sacar el partido adelante y plantar cara al rival. Con un buen juego, y cuando parecía que el ataque local podía dar sus frutos, Julen vió la segunda tarjeta amarilla, en el minuto 66. Con diez jugadores, el duelo volvió a ponerse cuesta arriba para los de casa. No faltaron ocasiones, generadas sobre todo por Landa y Otamendi pero a falta de diez minutos, el Balmaseda metió el segundo gol y se torcieron las cosas para el Lagun. Con 10 jugadores el equipo local no tuvo otra opción que atrincherarse en la zaga. El tercer gol, en el 87, sentenció definitivamente el encuentro. Con 0-3 en el marcador, resultó ser una triste tarde par el conjunto local.

Este fin de semana el Lagun Onak volverá a jugar en casa (18.00) y lo hará contra el Beasain, quinto clasificado.