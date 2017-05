Brazadas que unen tanto como la genética

Estamos acostumbrados a ver hermanos en diferentes deportes, ahí los hermanos Izagirre (Gorka y Jon), Indurain (Miguel y Prudencio), Schleck (Andy y Frank), Gorospe (Julián y Rubén) o Beloki (Joseba y Gorka) en ciclismo; o los Bakero (José Mari y Santi) en fútbol o las Williams (Venus y Serena), en tenis, a los que se puede añadir una interminable lista. Sin embargo, no son tantos los tríos de una misma familia unidos por un mismo deporte. Quizás la excepción sean las estrellas de baloncesto, los hermanos Gasol (Pau, Marc y Adriá). Ahora se unen también Ainhoa, Oihana y Maitane Goenaga, que aunque aún no sean grandes estrellas como los Gasol, comienzan a brillar como nadadoras en sus respectivas categorías. Las trayectorias han sido diferentes debido a la edad de cada una de ellas. Ainhoa (1997), la mayor, ha sido campeona de España junior en tres ocasiones. Oihana (1999), ha logrado el título estatal en tres ocasiones además de registrar el récord absoluto de Euskadi en 200 metros estilo, un crono que nadie había batido con anterioridad en 28 años. Por su parte, la benjamina, Maitane (2002), de categoría infantil, también apunta maneras. Ha sido tercera a nivel estatal en dos ocasiones.

Al margen de sus logros y pruebas disputadas en la piscina, este último año ha sido más próspero si cabe, ya que las tres han coincidido en los Campeonatos de España Absolutos, en Pontevedra, a principios de abril; y en diciembre compitieron también juntas en Sabadell.

«Fue algo especial», coinciden. Además, en Pontevedra, nada más salir a la piscina se encontraron con que sus padres estaban en las gradas . «Nos dijeron que se iban a Formigal y fue una auténtica sorpresa aunque normalmente nos acompañan a todos los sitios donde competimos», dice Oihana. «Yo me emocioné mucho», reconoce Ainhoa.

Omar Urbieta lleva entrenando a las dos mayores desde hace cinco años mientras que Maitane se incorporó hace tres. Para competir a un nivel tan exigente, todas ellas deben tener un punto de tozudez. El entrenador no quiere mojarse mucho, «tienen días» dice, aunque quizás «Ainhoa sea la más cabezona».

Después de estar concentradas en los campeonatos de España, se han tomado un pequeño respiro durante las vacaciones de Semana Santa. Vuelven a entrenar y pensar en sus siguientes objetivos. Maitane lo tiene muy claro. En julio se disputarán los Campeonatos de España de Verano en categoría infantil, y quiere estar allí. Sin embargo, Oihana , está concentrada en sus estudios al igual que Ainhoa, cuya carrera de Derecho le absorbe mucho tiempo. «En verano, estaré trabajando además, de socorrista y el próximo año tengo pensado seguir estudiando en México, por Erasmus». Eso sí, ha tenido muy en cuenta que la universidad tenga piscina. Así las cosas, las dos mayores han puesto los objetivos a más largo plazo, en los Campeonatos de España Absolutos de Invierno.

Sin duda, no es fácil compaginar estudios y competiciones pero las tres hermanas tienen claro que la natación les aporta mucho y piensan continuar pese a las dificultades. Ainhoa disfruta dentro del agua, «Antes me daba mucha pereza pero es ahora cuando estoy entrenando de verdad y me siento a gusto», dice, aunque reconoce también que a medida que va cumpliendo años -ella es la mayor-, «te das cuenta de la importancia que tienen las marcas realizadas hasta ahora porque cada vez cuesta más batirlas».

Oihana quiere seguir «mejorando» pero «te das cuenta de que cada vez es más difícil», coincide.

Para las tres la natación es «una vía de escape». «Si tengo un mal día, me meto a la piscina y «le doy la vuelta a la situación», dice Ainhoa. A su lado, Oihana está convencida de que «si no nadara, mi forma de pensar también sería diferente, sería otra persona».

Preguntadas por un referente en el mundo de la natación, tanto Ainhoa como Oihana aseguran que les gustan Duane Da Rocha o Jessica Val. Sin embargo, para Oihane no es así «reconozco que soy bastante rara en eso, me fijo en los nadadores pero no tengo un referente».

La complicidad entre las tres se palpa. Además, las dos mayores son un «apoyo» para la más pequeña, Maitane. Viven con pasión la natación y cada una en su categoría dan lo máximo, tirando cada una de sus cualidades, que han demostrado con creces. Quieren continuar trabajando duro pero siempre con un «pique sano» entre ellas.