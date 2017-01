Oihane Amenabar gana un premio en el Festival de Cine Fenavid de Bolivia

Oihane Amenabar Jiménez de Vicuña ha sido galardonada por el Festival Internacional de Cine Fenavid de Santa Cruz, Bolivia. Su cortometraje, '500 palabras', ha sido seleccionado como el mejor corto de ficción universitaria.

El Festival se celebró a finales de octubre del pasado año. Sin embargo, Oihane no supo nada de su galardón hasta una semana más tarde, por lo que la sorpresa fue mayúscula. «Como después de festival no me comunicaron nada, no esperaba ganar el premio. Lo hicieron una semana más tarde por lo que la sorpresa fue mayor».

Ahora que ha recibido ya la estatuilla que la acredita como la autora del mejor corto de ficción, «no se me va a escapar», dice.

El cortometraje '500 palabras' es una narración dramática que trata del maltrato de unos padres desde el punto de vista de la hija, que lo cuenta años más tarde. Es «un guión escrito hace un par de años, que he corregido y adaptado». Sin embargo, ha asegurado para estas líneas, «soy muy mala para los títulos» y en esta ocasión «me aconsejaron los profesores». Es el testimonio, la redacción de una niña que tiene que tener 500 palabras, de ahí el título.

La joven, de 26 años, que ha realizado un máster de Dirección de Cine y ha estudiado en la Escuela de Cine de Barcelona ha participado también en el Festival Ikuska de Pasaia, en una exposición de cortos fuera de concurso. Actualmente se dedica a colaborar en diferentes proyectos como guionista «porque siempre me ha gustado escribir», dice.

El Festival Internacional de Cine Fenavid se realiza anualmente en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Organizado por la Fundación Audiovisual (Fundav), el Festival se ha convertido en la cita cinematográfica más importante de Bolivia y una de las más relevantes de América Latina.

El cortometraje de Oiahen '500 palabras' puede verse a través de youtube.