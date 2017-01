El Lagun viaja a Amurrio a por los puntos que no logra en casa

Tras el triunfo logrado en Sodupe, el Lagun Onak buscaba volver a la senda de la victoria en casa. Jugaba contra la Real Sociedad C y de nuevo se le atragantó el partido. Cayó 0-2. Era importante ganar dos partidos consecutivos pero no pudo ser. Ya son cuatro las jornadas disputadas en Garmendipe en las que el equipo local no logra marcar.

Nada más empezar el partido el árbitro señaló un penalti a favor del Lagun, fue Otamendi el encargado de tirarlo, como de costumbre, pero esta vez el disparo fue a parar al larguero. Siguieron en lo suyo los azpeitiarras creando varias ocasiones de gol. La más importante, la de Egaña, que a falta de un minuto para la conclusión de la primera parte, rozó el poste en uno de sus disparos.

La Real se aproximaba al área del Lagun por las bandas pero Aitzol cuidó bien la portería local.

La segunda parte comenzó de igual manera. El Lagun dominaba el partido, incluso tuvo varias ocasiones de gol pero éste no llegaba. En un contragolpe de la Real, a falta de un cuarto de hora para finalizar el encuentro, el delantero derribó a Murua y éste cometió un claro penalti. Thor anotó así el 0-1.

Por detrás en el marcador al Lagun no le quedaba otra que atacar e intentar lograr el empate. Aitor Arrate dio entrada en el terreno de juego a todos los delanteros que tenía en el banquillo, pero todos los esfuerzos no dieron el fruto esperado.

El Lagun volcado en el área de la Real, éstos aprovechando un contragolpe lograron el segundo gol en el último minuto del partido de nuevo por mediación de Thor.

Mañana, domingo, el Lagun Onak viaja a Amurrio, dejando ya atrás los encuentros pasados. El partido dará comienzo a las 16.30.