Baigera y el Ayuntamiento realizarán encuestas en los hogares con mayores de 80 años

Por iniciativa de Baigera, Ayuntamiento y la propia asociación de jubilados y pensionistas de Azpeitia, se comenzó la pasada primavera a captar a todas las personas mayores de 80 años residentes en Azpeitia. En una primera fase, el consistorio dio a conocer el proyecto y a través de un folleto informó sobre las ayudas que pudieran recibir dichas personas. Ahora, quieren «profundizar más» en esa vía y captar a todas aquellas personas mayores de 80 años para conocer «en qué situación viven y mejorar en lo posible tal situación», señala la edil Estitxu Elduaien.

Según datos consistoriales, en Azpeitia hay 925 personas mayores de 80 años; a través de los diferentes servicios que ofrece, el Ayuntamiento ya tiene conocimiento de muchos de ellos. Sin embargo, otro porcentaje de mayores no están catalogados debido a que no han hecho uso de algún servicio u prestación social. En una primera estimación, son 552 personas las personas mayores de 80 años cuya información no tiene el Ayuntamiento, «el departamento de asuntos sociales no tiene información sobre ellos o de tenerlo, nunca han recibido prestaciones».

Por este motivo, dos trabajadores sociales, Aitor Beloki y Naroa Otaegi, se encargarán de acudir uno por uno a cada domicilio para visitar a dichas personas «informarse sobre su situación, cuál es su calidad de vida y dar a conocer las prestaciones a las que pueden acceder» como un paso para «mejorar la calidad de vida» de nuestros mayores.

Previamente notificarán por carta y llamarán por teléfono a cada hogar para concertar la cita.

Para que «podamos finalizar este trabajo en 2017» y realizar el diagnóstico en el menor plazo posible, desde Baigera animan a los vecinos a «colaborar» y dar cuenta de su situación «tanto a socios como a no socios», pide Jose Mari Iturria. «Se trata de que todos aquellos que puedan recibir ayudas no se queden sin ellas».

Desde la asociación de jubilados y pensionistas matizan que la mayoría de personas mayores de 80 años de Azpeitia, un 70% aproximadamente, «son mujeres».

Las encuestas se realizarán hasta finales de marzo. Posteriormente al estudio se realizará un diagnóstico con la situación de los mayores de 80 años. En un futuro, el consistorio prevé ampliar el estudio a todas las personas mayores de 65 años.