Abiertas las inscripciones para el medio maratón Azkoitia-Azpeitia

El medio maratón Azkoitia-Azpeitia Memorial Diego García cuyo lema será en esta edición 'Auténtico como Diego bezain handia' está cada vez más cerca. La popular prueba, una de las mejores en el ránking europeo de medias maratones, se disputará el próximo día 1 de abril y las inscipciones ya están abiertas.

Al medio maratón se unen también las pruebas popular y rollers. En las tres pruebas caben tres opciones para inscribirse. Así, en el medio maratón es posible apuntarse, siempre a través de la web kirolprobak.com, antes del 28 de febrero, por 21 euros los federados y 24 los no federados; hasta el 24 de marzo, el precio será de 24 euros los federasos y 27 los que no los son; mientras que en el siguiente plazo, hasta el 30 de marzo, el precio subirá a 27 euros y 30 en el caso de los no federados.

Para la prueba popular y rollers, todos los que se apunten antes del 28 de febrero deberán abonar 12 euros; hasta el 24 de marzo, el precio ascenderá a 14 euros; y por último, si lo dejan hasta el último momento, con plazo 30 de marzo, el precio a abonar será de 19 euros.

También será posible realizar la inscripción a través de las tiendas Robers tanto de Donostia como Azpeitia, y de Plaza Berri Sport, en Azkoitia, a partir del lpróximo lunes.

A igual que el pasado año, las tiendas Robers, por una compra de 100 euros en productos deportivos, ofrecerá dorsales gratis.

Por otro lado, los clubes o equipos deportivos que deseen participar en la prueba podrán optar a un descuento. Para ello deberán dirigirse a azkoitia-azpeitia@azkoitia-azpeitia.com. Les enviarán un archico para realizar la inscripción y según los participantes, podrán optar a diferentes descuentos.

La carrera contará con varias novedades en esta edición, entre ellos, el cambio de recorrido que presentarán en breve.