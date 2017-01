Tamborrada en familia

Ha llegado el gran día. Los azpeitiarras apuran las horas para vivir esta noche uno de los momentos más especiales de su calendario. La Tamborrada partirá a las 22.15 desde la plaza Olatz y tras recorrer las calles de la Parte Vieja, las 27 agrupaciones que componen el desfile, se reunirán en la Plaza para el momento más solemne de la noche: la izada.

Cientos de tambores al unísono pondrán los pelos de punta a más de uno. Se trata de la fiesta más participativa de la localidad. Gente de todas las edades se dará cita hoy y aprovecharán para pasar un buen rato con los amigos; incluso azpeitiarras que viven fuera participarán -y lo han hecho sin faltar durante años- en esta gran fiesta. Hay quienes han optado a apuntarse a la celebración en familia, como los protagonistas de este reportaje. Son muchos, además de los que se han escogido en estas páginas, los que salen en la Tamborrada y que tienen algún parentesco con tamborreros de otras agrupaciones o de la misma sociedad. Aquí hemos localizado a algunos por lo que «no están todos los que son», como diría el refrán.

Cuatro hermanas

Las hermanas Etxeberria ArzallusRoxa, Eli, Idoia e Itxaso- se apuntan hasta a un bombardeo. No podían faltar en una fiesta tan importante para los azpeitiarras. Las cuatro saldrán en la Tamborrada en la sociedad Egizale, de Landeta. Dos de ellas llevan ya cerca de 20 o 22 años, dice Roxa. «Eli y yo comenzamos a salir a poco de admitir mujeres en la sociedad. Recuerdo que fue el segundo año y hará ya más de veinte». A los cuatro o cinco años se incorporaron las otras dos hermanas.

Las cuatro disfrutan de la Tamborrada. «Como azpeitiarra siempre me han gustado las fiestas del pueblo y en ésta concretamente, el ambiente, reunirte con gente que no has visto durante todo el año..., es especial». Además de las hermanas, hay más familiares en la Tamborrada. «Varias primas y una cuñada» estarán también en el desfile.

Tres generaciones

En Ardozaleak, se han reunido este año nada menos que tres generaciones. El abuelo, Juan Ramón Fernández e hijas Kris y Leire más el hijo de ésta, Danel, junto a otras dos primas, Idurre Zabaleta y Nagore Olariaga, que además, son azkoitiarras.

La sociedad Ardozaleak es una de las protagonistas en la Tamborrada matinal del Día de San Sebastián por lo que deberán salir por partida doble. A ellos se han sumado también los maridos de dos de ellas, Jexux Mugika e Iñaki Zabaleta. «Les ha tocado estar en la arriada», dice Kris, por lo que este año serán «24 horas a tope».

Padres e hijos

Para Fernando Arakistain la de 2017 será una Tamborrada «especial», ya que tendrá en frente, por vez primera, a su hijo Mattin como zuzendari txiki, en Zezen-zaleak.

Justo al lado, ensayan los de Barratsu y su director, Juanjo Arakistain 'Pino', además de ser primo de Fernando, dirige también a su hijo Ignacio. Por lo tanto, los dos primos participarán con sus respectivos hijos -la mujer de Juanjo está además en las filas de Julian Barrenetxea-.

No es la primera vez que Juanjo e Ignacio participan en la Tamborrada. 'Pino' es ya uno de los más veteranos del desfile. Pero sí lo es para Mattin, cuyo padre asegura que está «nervioso» aunque «ha ensayado mucho en casa. Ya se sabe las piezas pero no es lo mismo escuchar la Tamborrada en un CD o en directo». De todas formas, dice Fernando, «a mí me gusta mucho la Tamborrada y este año será especial».

Ignacio por su parte, tiene sesión doble, ya que mañana, saldrá en la matinal con el grupo Gure Ametsa y debido a que es también organista en la Parroquia, deberá tocar el órgano en la Misa de la mañana.

También acompañados de su hijo Xuban saldrán Amaia Bereziartua e Imanol Peña; la hermana de Amaia, Ixiar, también está en su misma agrupación, Julian Barrenetxea. Los tres llevan ya muchos años participando en la Tamborrada. Imanol en las filas de la agrupación de Sanjuandegi -este año hará 26 años- y Xuban, en Itsasi.

Amaia deberá compaginar su trabajo de peluquera con la Tamborrada y la fiesta pero de todas formas «entre peine y tambores, siempre hemos vivido la Tamborrada y los sansebastianes de una manera especial, no sólo en nuestra casa sino toda la familia», dice Amaia. Disfruta tanto tocando el tambor que no sólo espera a la Tamborrada«disfruto también los días previos, con los ensayos...».

Su pasión por los tambores y todo lo que rodea a la fiesta de San Sebastián es tal que en alguna que otra ocasión ha comentado a Ignacio Arakistain -el mismo que aparece en el reportaje-, «cuando me muera no quiero que me toques canciones tristes en el funeral. A mí tócame alguna pieza de la Tamborrada».

Está claro que la Tamborrada es algo especial para los azpeitiar ras. Hay tambores que unen.