720 firmas reclaman soluciones para la accesibilidad a Floreaga La comisión entregó las firmas y comunicó que han pedido una nueva reunión con el alcalde. / SUDUPE La Comisión de Vecinos pide al ayuntamiento que empiece a moverse para dar solución al «grave problema de accesibilidad del barrio» JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Viernes, 27 abril 2018, 00:21

La Comisión de Vecinos por la mejora de la accesibilidad al barrio de Floreaga entregó ayer 720 firmas en el ayuntamiento. Las rúbricas recogidas, 720 de los 820 vecinos mayores de 16 años del barrio, piden al ayuntamiento que empiece a moverse para dar solución al «grave problema de accesibilidad al barrio».

El escrito que acompaña a las firmas reclama que durante el presente año se realicen los estudios preliminares sobre soluciones técnicas, costos, financiación, etc., y que se vaya informando a la Comisión de vecinos de los pasos que se vayan dando. La Comisión señalaba que han recogido las firmas en 10 días y prácticamente no ha habido nadie que se negara a firmar. Tambiénexplican que no piden que el problema se solucione mañana pero sí que el ayuntamiento empieza a moverse «de forma seria» ya que el problema requiere soluciones a corto plazo. «¿Si en otros pueblos se están dando soluciones; por qué no en Azkoitia?» apuntan.

Por otro lado, muestran su preocupación porque «se desechara el proyecto del ascensor que debía de llevarse a cabo en 2015 y parece que el problema ha dejado de existir para el ayuntamiento».

En cada portal de Floreaga

Entre otros aspectos, comentan que el ayuntamiento ha puesto en cada portal de Floreaga un croquis con las obras a realizar en el barrio y su presupuesto detallado. Aplauden esta inversión y mejoras calificándolas como «mantenimiento y mejora» de infraestructuras del barrio «como algo que hay que hacer en cualquier barrio o zona del pueblo pero esta inversión no aporta nada en la mejora de la accesibilidad. Arreglando aceras, mejorando alumbrado o saneamiento no se soluciona el grave problema de accesibilidad que tenemos en el barrio». La Comisión de vecinos del barrio cree que invertir dinero en Floreaga «es estupendo. Bastante abandonado ha estado el barrio hasta ahora. Pero una cosa en una cosa y la otra, otra» comentaban.

Así mismo, comunican que han pedido una nueva reunión con el alcalde sobre este tema y más concretamente sobre la petición avalada por 720 firmas de vecinos presentadas en el Ayuntamiento ayer.