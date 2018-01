Se cumplen diez años del fallecimiento del escultor azkoitiarra 'Burruntzali' 'Burruntzali' y dos de sus obras, una en Trenbidearen Zumardia y la otra en el ayuntamiento. / SUDUPE En 2006 cedió una gran parte de su obra artística a su municipio natal JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Jueves, 25 enero 2018, 00:21

Este mes de enero se cumplen diez años del fallecimiento del escultor azkoitiarra José Manuel Alberdi Elorza 'Burruntzali'; escultor que desarrolló sus creaciones en Inglaterra con gran prestigio internacional.

Nació en Azkoitia en 1922 y desde su infancia mostró sus dotes artísticas en el dibujo aunque luego se decidiera por la escultura. A sus 13 años, por recomendación del pintor Zuloaga fue a la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián, y desde allí, junto a 4.000 niños vascos, al exilio de Inglaterra. Una vez allí tuvo la suerte de que una señora inglesa reparase en su capacidad y le subvencionara la asistencia a una escuela de arte. Ya con 16 años ganó su primer premio y en el 39, al iniciarse la segunda Guerra Mundial no le aceptaron en las fuerzas aéreas inglesas, por lo que comenzó a trabajar en la industria de armamento, concretamente en piezas para carros de combate, asistiendo por las noches a clases de dibujo y escultura. En el 45 ingresó en una escuela de la City londinense para, en poco más de un año, pasar a ser profesor. El reconocimiento de la sociedad inglesa fue cada vez mayor y a los 30 años fue elegido asociado de la Real Sociedad de Escultores Británicos.

Obra artística a Azkoitia

Dos año antes de su fallecimiento, en marzo del 2006 y mediante un acuerdo, José Manuel Alberdi Elorza, 'Burruntzali' cedió una gran parte de su obra artística a Azkoitia, su municipio natal; obra que se ubicó en el Palacio de Insausti en una exposición permanente.

Entonces, el artista agradeció el acuerdo y 45 obras del escultor encontraron entonces acomodo en su pueblo natal.

En aquel entonces, y tras tantos años de creaciones ciclópeas por su tamaño, se quejaba que los años le pesaban y ya no tenía capacidad de realizar esas grandes obras. «Ahora estoy viejo y cascado y me conformo con hacer cosas pequeñas. Soy un hombre que no puedo estar quieto a mis 84 años y me apena no contar con las capacidades que me permitieran mover el Izarraitz» .