La asociación de bares reitera su disposición a trabajar con el gobierno municipal El concierto de este sábado llenó la plaza municipal. / JON DV AZKOITIA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:17

El sábado se celebró un concierto de música a cargo de Glaukoma y Pablo Hasél que llenó la plaza ofreciendo una imagen que hacía mucho tiempo no se veía. El concierto estaba organizado por la asociación de bares que ha subrayado «el buen ambiente reinante, la gran afluencia de gente y que no pasó nada», aprovechando para reiterar su disposición a colaborar con el ayuntamiento en la organización de conciertos que «está claro dan vida y movimiento al pueblo».

También han querido reseñar que «en tres años que lleva esta corporación no hemos hecho más que tres reuniones y nos parece que el equipo de gobierno nos muestra una gran falta de consideración y no tiene en cuenta nuestras propuestas», han señalado para añadir que «a principios de año nos dirigimos al ayuntamiento para poder organizar un concierto en julio, acordando el tema con ellos, y todavía no hemos tenido respuesta de ningún tipo». Reiteran sus ganas y disposición a trabajar conjuntamente con el gobierno municipal «para conseguir un pueblo alegre, vivo y respetuoso con todas las sensibilidades».