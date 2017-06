«Ha sido una falta de respeto a la ciudadanía y la responsabilidad es de la Mancomunidad»

Tras la polémica suscitada por la difusión de un video sobre la recogida de residuos en Aizpurutxo, el Ayuntamiento comparecía ayer para dar explicaciones.

El alcalde Javier Zubizarreta calificó el hecho como «una gran falta de respeto a la ciudadanía» sin justificación alguna. Asimismo, decía que de la misma manera que el Ayuntamiento tiene el derecho a defenderse, los ciudadanos tienen derecho a conocer su verdad.

«La Mancomunidad nos informó, ayer por la mañana, del uso de este procedimiento de recogida de todos los residuos juntos en casos puntuales donde hay peligro de rechazo y con el fin de no mezclar la materia bien seleccionada con material contaminado. Usan este sistema desde septiembre del 2014 y nos informa una vez surgida la polémica. Nosotros tuvimos noticia de este vídeo la semana pasada y se lo hicimos saber a la Mancomunidad para que tomara las medidas necesarias. No sabíamos que existiera esta forma de recoger residuos y la Mancomunidad no nos había informado de este procedimiento hasta ayer y eso tiene que quedar claro. Hoy nos toca defender el respeto que debemos a la ciudadanía y el buen nombre de este Ayuntamiento» subrayaron.

Responsabilidades

Los representantes municipales dejaron claro que la responsabilidad es exclusivamente de la Mancomunidad de Urola Erdia, tal y como está recogido en los estatutos. «La competencia del Ayuntamiento en materia de residuos se limita a la elección del sistema de recogida. El resto está en manos de la Mancomunidad. La Mancomunidad eligió la empresa para la recogida; la Mancomunidad firmó el contrato; lo ha modificado las veces que ha sido necesario y le corresponde a la Mancomunidad hacer el seguimiento del contrato y de la actividad del contratista». El alcalde agradecía el esfuerzo que hacen los ciudadanos en separar de forma correcta los residuos y hacía un llamamiento para que nadie desista en el empeño. «Entre todos lograremos separar bien e incrementar la tasa de reciclaje. A partir de ahí, todo lo demás responde a otro tipo de intereses» señalaba para añadir que detrás de todo esto «hay juego sucio» y que no tienen nada que esconder.

En cuanto a las dos notas de prensa que difundió la víspera, el miércoles, la Mancomunidad, una por la mañana y tras ser retirada, otra por la tarde, «revelan un cambio en el mensaje. En la primera argumentaba la decisión de hacer la recogida junta en Aizpurutxo por la cantidad de impropios. Por tanto, se responsabilizaba del hecho. En la segunda nota, sin embargo, se limitó a responsabilizar al Ayuntamiento».

«En cualquier caso, queremos buscar soluciones y colaboraremos» comentó la concejal Ana Azkoitia.

Respecto a la Mancomunidad de Urola Erdia, Azkoitia señaló que en 1988 los municipios decidieron constituir la Mancomunidad para la recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos y que los ayuntamientos delegaron toda la responsabilidad en exclusiva a la Mancomunidad en esas materias, «extremo este que está reconocido en las sentencias del Tribunal Superior del País Vasco y en la del Estado».

La edil apuntaba que entre 2010 y 2011 se inició un largo proceso para modificar los estatutos originales con la participación de todos los municipios y que entonces se otorgó a los municipios una única competencia: la de elegir el sistema de recogida de residuos. «Es la única competencia que tienen los municipios en base a los estatutos que están en vigor. Una vez decidido el sistema de recogida, es responsabilidad de la Mancomunidad contratar, hacer ejecutar, controlar, etc.»

«Este Ayuntamiento decidió cambiar el sistema de recogida, eliminando el sistema mixto y recurrió para ello, al procedimiento que se contempla en los estatutos de la Mancomunidad».

En cuanto al pleno del 21 de junio del 2016 al que hacía referencia la Mancomunidad al señalar que el Ayuntamiento decidió prescindir del servicio de seguimiento de los residuos, Azkoitia subrayaba que «el pleno celebrado el 21 de junio de 2016 aprobó solicitar a la Mancomunidad el cambio de sistema. El Ayuntamiento también decidió encargarse de la educación y de la comunicación en materia de residuos. Pero no de la recogida, ni del transporte, ni de la ejecución ni del control. Con motivo del cambio del sistema, fue la propia Mancomunidad la que modificó el contrato». «El desarrollo y el control del sistema de recogida es de la Mancomunidad en exclusiva y es a quien le corresponde hacer un seguimiento del contrato y de la actividad del contratista» concluía.