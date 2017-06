Urola Lanbide Eskola, el nuevo centro de Azkoitia con más de 50 años de historia

El centro educativo Urola Ikastola ha albergado en su seno la enseñanza secundaria, el bachillerato y la educación profesional pero ahora, por imperativo jurídico, quedan separados en su funcionamiento y el área de la formación profesional queda enmarcada en el nuevo centro, Urola Lanbide Eskola.

Las instalaciones se quedan en su actual ubicación y será autónomo en cuanto a su funcionamiento con una prioridad clara, la adecuación de la formación impartida a las necesidades de las empresas del valle y dar respuesta a las necesidades futuras en los diversos campos profesionales.

En la presentación, estuvieron los alcaldes de Azkoitia, Azpeitia y Zestoa con la ausencia de los de Zumaia y Errezil por problemas de agenda. En esta nueva andadura de Urola Lanbide Eskola, instituciones, empresas, el centro educativo y la agencia de desarrollo del medio Urola, Iraurgi Berritzen quieren ir de la mano en la detección y adecuación de los nuevos perfiles profesionales que se requerirán.

«Es muy triste que los jóvenes quieran trabajar y no encuentren un puesto porque su formación no se adecúe a las necesidades de las empresas del entorno o porque no tienen experiencia», apuntaba el primer edil azpeitiarra Eneko Etxeberria. Este extremo era corroborado por el alcalde de Azkoitia Javier Zubizarreta que subrayaba la necesidad de conocer qué perfil de profesionales requiere la empresa y ser capaz de dar esa formación específica a los jóvenes mediante el constante contacto entre el Centro, la empresa y las instituciones.

Josetxo Mendizabal, alcalde de Zestoa, redundaba en estos planteamientos señalando que visitando las empresas del entorno de Zestoa vieron que, existiendo puestos de trabajo sin cubrir, el perfil de los jóvenes que se presentaban no era el buscado por las empresas.

Nuevo director

El nuevo director del centro será Eduardo Sudupe, azkoitiarra que viene de la Escuela de Armería de Eibar, donde llevaba el tema de la educación dual (compaginar prácticas en empresas con el aprendizaje profesional). Sudupe hizo hincapié en que Urola Lanbide Eskola, estando Azkoitia, es un centro de y para el valle y su trabajo será suministrar trabajadores formados y con experiencia a los centros productivos del entorno del Urola.

«La FP no puede ser la segunda o tercera opción formativa de los jóvenes cuando aquí hay muchas empresas que requieren personal formado adecuadamente», apuntaba para señalar que hay un gran trabajo que hacer escuchando a empresas, profesionales y la sociedad y dar una respuesta adecuada a sus necesidades de personal formado.