Más de un millar de pinchos en la Herri Jaia

Doce fueron las horas necesarias para asar la ternera de 217 Kg. que ayer se consumía en la Herri Jaia que la urolatarra localidad de Azkoitia celebra cada año durante la primavera. La txahala hembra de raza Limousine se troceaba en unos 1.200 pinchos que se consumieron en menos de dos horas.

Carlos Ibarrondo, vecino del Gazeta (Elorrio) asaba la carne con carbón de maracuyá, traída de Cuba que mantiene bien el calor y tiene un adecuado poder calorífico. «Es primordial mantener una temperatura de asado de unos 150 grados durante toda la noche y no olvidarse de dar la vuelta a la res cada media hora aproximadamente», señalaba Ibarrondo cuya familia lleva haciendo esto durante varias generaciones y señala que en el barrio hay una cofradía que, documentadamente, viene asando terneras de esta forma tradicional desde 1614.

La climatología no ayudó ya que llovió desde primeras horas de la mañana, pero no esto no impidió que el asado contara con todos los cuidados necesarios que aseguraron una carne jugosa y bien hecha «el carbón; sobre una cama de arena, ha de concentrarse en los cuartos traseros y delanteros para que la carne vaya asándose uniformemente y soltándose del hueso», apuntaba el especialista. Otros elementos de la celebración de ayer fueron la degustación de sidra, así como el buen número de caseríos del entorno que mostraron sus productos en la Herri Jaia azkoitiarra.

Flores, plantones y coloridas plantas ornamentales, miel, legumbres y hortalizas, panes, quesos, conservas, etc., surtían de forma abundante los puestos que se habían habilitado en la plaza de Azkoitia.