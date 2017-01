Patxi Larrañaga publica una recopilación de 223 canciones muy populares

El azkoitiarra Patxi Larrañaga es conocido en Azkoitia por varias de sus facetas y especialmente, por su íntima relación con la música y la canción, a los que ha dedicado y dedica mucho tiempo y trabajo. En el año 2004, editaba una recopilación de canciones de misa; en su mayoría muy populares y conocidas para en el 2015 publicar otra recopilación de 700 canciones bajo el título genérico de 'Meza abestien Bilduma -Ad usum privatum' que completaba la primera recopilación publicada. Ahora bien, ahí no acaba su ímprobo trabajo porque en 2010 Patxi Larrañaga recopiló 250 canciones en euskara bajo el título de 'Gure Abestiak'. La selección, ordenada por índice alfabético contenía canciones con letra y música. El libreto estaba pensado para que canten los amantes de la música y para todos aquellos que gustan de tararear melodías.

Promesa a unos amigos

En aquel entonces, Patxi prometía a unos amigos que la próxima sería una colección en castellano y ahora publica, bajo el título de 'Nuestras canciones 2' una recopilación de 223 canciones muy populares.

Comenzando con canciones mejicanas, popurrís, de películas, populares, pasando por canciones en portugués, en italiano, etc., «es una recopilación que hemos cantado muchas veces en nuestras sociedades, en comidas y cenas y que son muy populares», subraya Larrañaga.

Las ilustraciones que visten la publicación son obra de Enrique Romarate y el prólogo, que subraya la importancia del canto, de Felipe Juaristi; ambos también azkoitiarras.

«La música y las canciones son universales y no están sujetas a pueblos y naciones y se han hecho para disfrutar cantando y ello nos hace desarrollar nuestros sentimientos», comenta Patxi para añadir que «por desgracia la costumbre de cantar entre amigos se está perdiendo en muchos sitios y en otros tantos ya se ha perdido. Nosotros mismos, que hemos sido tan aficionados a cantar, acabábamos muchas de las canciones con el típico la, la, la, por desconocimiento de la letra íntegra. Por mi parte me sentiría muy satisfecho y contento si este libreto sirviera para poder ser utilizado y cantado en las fiestas particulares de la gente o también, por qué no, en sociedades, escuelas, etc.».

El libreto 'Nuestras canciones 2' (pentagrama musical y letras incluidas), se encuentra a la venta en las librerías azkoitiarras de Lujan, Amaitz e Hizki al precio de 22 euros y todos aquellos que quieran realizar aportaciones, comentarios, etc., pueden ponerse en contacto con Patxi Larrañaga en su correo electrónico patxi_larranaga@euskalnet.net o en el teléfono 943.02.63.43.