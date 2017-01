«Ni la cabalgata ni yo hemos faltado a la cita de Navidad en 50 años»

A las 19.30 horas, comenzará la tradicional cabalgata de los Reyes Magos desde Santa Clara y serán muchos los niños y mayores que esperarán con júbilo el paso de la comitiva y entonarán el característico 'ekarriko' azkoitiarra a los Reyes.

Muchos voluntarios participan en esta manifestación festiva, pero pocos pueden decir que lleven 50 años interpretando un papel en la cabalgata como podrá hacerlo este año Alberto Juaristi Etxaniz.

Alberto cumple en la cabalgata de hoy 50 años haciendo el papel de Herodes. «Comencé con 18 años y lo hice porque 'Pío Aiña', el que hacía entonces de Herodes, no llegaba para la hora y había que empezar. Entonces me dije, pues lo haré yo, y cuando Pío llegó más tarde me fue dando las instrucciones desde detrás del poste del quiosco de la música que entonces había en la plaza. Una vez acabado me dijo que todo lo había hecho bien y que en adelante lo haría yo». Y han trascurrido 50 años haciendo el papel de rey de los judíos, «sin faltar ningún año a la cita», apunta Alberto, que ha visto en primera persona los cambios que en medio siglo ha experimentado la cabalgata azkoitiarra.

«Desde Madrid»

«Ni la cabalgata ni yo hemos faltado a la cita de Navidad, con frío, nieve, lluvia o viento, ha habido años en que hubo que hacerla más rápido para acabar cuanto antes, pero siempre, siempre se ha hecho», señala Juaristi que en sus años de pelotari tuvo que tomar decisiones difíciles «como aquella final de aficionados que toco en día de Reyes y se pasó a la víspera. Pues otro pelotari tuvo que jugar en mi lugar porque mi compromiso era este o como aquella ocasión en que la nieve no pudo impedir que viniéramos desde Madrid para cumplir con la cabalgata».

Lo más importante para este veterano es «el trabajo de mucha gente que sin pedir nada a cambio participan y hacen posible este momento de magia para los niños y los mayores», apunta para añadir que «desde el puesto de Herodes se disfruta viendo que la gente lo pasa bien este día y les pido que sigan acudiendo a la cabalgata».

Alberto ha querido, en esta efemérides especial, «recordar y homenajear a todos aquellos que comenzaron con esta tradición y ya no están para seguir disfrutando de ella».