«La cabalgata no ha cambiado en lo sustancial»

«Los ropajes han cambiado poco y lo que hacíamos en el quiosco de la plaza, ahora se hace en la plataforma en la plaza», señala Alberto, para añadir que «la verdad es que ahora hay más gente y los azkoitiarras se acercan antes de la hora a coger sitio».

En aquellos años de la cabalgata, «nosotros nos encargábamos de hacer las cosas, llevar los divanes, las cortinas, etc. Y ahora, la brigada municipal se encarga de ello». Entre lo que no ha cambiado, según Alberto, está la disposición y las ganas de ayudar de mucha gente y entre ellos, «las mujeres, entonces de Acción Católica, que se encargaban y se encargan de coser la ropa, atender los detalles y que todo esté en su sito». El uso de caballos tampoco ha cambiado en medio siglo, pero unos personajes que se han incorporado y que no estaban al principio son los romanos. Lo que ha cambiado sustancialmente es el tema de los caramelos que en aquel entonces apenas había y el rey que lanzaba muchos era un rey bueno y el que tiraba pocos o los acababa pronto era un rey malo», comenta.