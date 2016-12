Hoy se inaugura el Nacimiento que se ha montado en la Parroquia

Hoy viernes, víspera de Nochebuena se inaugura el Nacimiento montado en la Parroquia; nacimiento que durante cinco años se montó en Etxe Beltz (la última vez hace 12 años).

Por aquel entonces, Miguel Sasieta, Julen Juaristi, José Mari Aldalur y José Azkue se encargaron de esta ardua y gran labor y ahora, los que fueron sus ayudantes junto a otros voluntarios se han encargado de montarlo en su homenaje.

Miguel Sasieta y las viudas de Julen Juaristi, José Mari Aldalur y José Azkue recibieron un homenaje de reconocimiento este pasado martes y fueron arropados por miembros del ayuntamiento, las monjas del convento de Santa Cruz y los que este año han montado este preciosista nacimiento.

Las personas que lo han montado señalaron que un trabajo de esta magnitud requiere como en otros municipios, un sitio 'para siempre' donde no haya que montar y desmontar cada año.

Detalles del nacimiento

Entre la infinidad de detalles del nacimiento, se pueden señalar los efectos luminosos de los crepúsculos y amaneceres, por detrás de Txalintxo, Munoandi y Leisti; montes que se encuentran adelantados, dando sensación de profundidad.

Remarcables las nevadas que confieren un realista ambiente invernal junto a las nevadas cimas de Hernio e Izazpi, al igual que el gris cielo que presagia tormenta.

La imagen que presenta el Nacimiento puede situarse aproximadamente en la Azkoitia del XVIII, y el sonido del molino insertado en la zona de Txalón Erreka fue grabado en el de Pagoeta, por lo que el realismo es reseñable.

Otro elemento a señalar es la niebla que emerge tanto del valle de Txalón Erreka, como desde la zona del caserío Uerte, que se desplaza sobre la línea del Urola y confiere una gran verosimilitud a los amaneceres sobre la villa.

El detalle con que están realizados los edificios históricos de Azkoitia es encomiable, la confección de los elementos se ha cuidado al extremo. Por ejemplo, los tejados son copias de la realidad tras fotografiar desde la torre de la Iglesia a todos ellos. Los que son a doble vertiente así están realizados, al igual que las claraboyas, chimeneas, bajantes, etc. Tal es la fidelidad a la realidad que hasta la fachada del Ayuntamiento que hoy en día no vemos por tener casas adosadas, está realizada siguiendo antiguos planos de la Casa Consistorial. Hasta el número de ventanas de cada construcción corresponde a la realidad. Existen cientos de detalles que no pueden contemplarse desde el punto de vista del espectador pero que están ahí, como la chapa de konsejupe, o el nacimiento que se aprecia en el interior de la maqueta de Etxe Beltz.

Hasta el reloj de San Martín corresponde a la realidad de aquel siglo, con su única esfera y su reloj que marca la hora como es debido.

Los jardines de la anteiglesia, los escudos heráldicos, el fragmento de la Parroquia con sus placas originarias en la solera, donde se asienta la Sagrada Familia, el coche de caballos frente al Errexil, las carboneras o txondorras para la extracción del carbón etc., fiel reflejo de nuestra villa.

Entre las figuras del Belén, donadas por las Brígidas de Santa Clara, de la escuela del murciano Salcillo, se puede ver a Kandiola, último de los abarqueteros azkoitiarras que se dedicaron a realizar sus txortas en la calle.