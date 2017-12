Los asistentes disfrutaron de la música góspel de Moon Fields en Aia Lide Hernando con Iñaki Migel al piano, durante el concierto. DV AIA. Viernes, 22 diciembre 2017, 01:15

La actuación de los donostiarras Moon Fields, con Lide Hernando a la voz e Iñaki Miguel al piano en la matinal del domingo en kultur etxea de Aia, ofreció grandes clásicos del gospel como 'Amazing Grace', donde el público gozó del sentimiento de la voz de Hernando, o 'Down By The Riverside', mientras las palmas del público apoyaban al dúo. También sonaron temas espirituales como 'Hallelujah' de Leonard Cohen, con los asistentes cantando junto con el grupo, así como otros temas como 'If I Can Dream' de Elvis Presley o 'Bridge Over Troubled Water' de Simon&Garfunkel. Como bis y cierre del concierto, Moon Fields ofreció una íntima versión de 'Happy Christmas' (War Is Over) de John Lennon.

El medio centenar de personas que acudieron al concierto disfrutaron mucho con la música gospel que tan bien conoce este dúo donostiarra, tercer año consecutivo que actúan en estas fechas pre-navideñas en Aia.