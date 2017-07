La artista Udane Juaristi expone sus últimos trabajos en la sala Oxford hasta el día 25 Udane Juaristi junto a dos obras de 'URBANue IV'. / SARA UTRERA El público podrá disfrutar durante estos días de los paisajes urbanos de la exposición 'URBANue IV' SARA UTRERA ZUMAIA. Domingo, 16 julio 2017, 00:09

La sala Oxford de la casa de la cultura Alondegia acoge, hasta el 25 de julio, la exposición 'Urbanue IV' de Udane Juaristi.

La artista azkoitiarra muestra al público sus últimas obras, más de una docena de cuadros, compuesta mayormente por paisajes urbanos. «El más antiguo es de 2011 pero la mayoría han sido creados entre 2015, 2016 y el presente año», señala. Se trata de la continuación de la exposición 'URBANue', que anteriormente ha exhibido en la Non Gallery de Tabakalera, en Kultur Leioa y en el Gazteleku de Irun. «He repetido algunos cuadros de aquellas exposiciones pero también varios nuevos que se mostrarán por primera vez en Zumaia», ha explicado Juaristi.

La joven pintora muestra a través de estas piezas un estilo urbano, colorido y desenfadado. Las piezas expuestas en la sala Oxford muestran diferentes paisajes, calles y rincones que Udane ha visitado en sus diferentes viajes: «La mayoría son ciudades que he fotografiado en mis viajes: Cerdeña, Nueva York, Burdeos, París o algunos rincones de Euskal Herria». Pero no todos son paisajes urbanos, en la cuarta exposición de 'URBANue' el mar también ha ganado protagonismo. En este caso, no se trata de sitios concretos, sino paisajes de mar inventados por la artista.

En la mayoría de los lienzos ha trabajado con la técnica mixta, jugando con las fotografías de distintas maneras. Cogiendo como inspiración las ciudades visitadas, mezcla las fotos, el rotulador y la pintura. «Después voy añadiendo el volumen con madera y en ocasiones con metacrilato para que no queden en un solo plano», explica, y añade: «Algunos me han llevado dos meses o más hacerlos pero otros los he hecho incluso en dos días, según la inspiración de momento y hacia dónde me ha llevado el cuadro». La muestra podrá ser visitada todos los días, hasta el 25 de julio, de 18.30 a 20.30, y los fines de semana, de 12.30 a 14.00 y de 18.30 a 20.30.

Próxima parada, Zarautz

Udane Juaristi abrirá el próximo día 21 la exposición 'Habanera' en la Galeria Ispilu de Zarautz, donde mostrará las obras creadas a partir de un viaje realizado a Cuba.

«Los cuadros que exhibiré ahí serán diferentes con respecto a los de esta exposición, realizados con una técnica diferente y más coloridos», concluye.