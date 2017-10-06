Anaitasunaren biharko futbola: 3. maila, Anai - Basconia, Txerloia, 17:00. Senior neskak: Anai -Mutriku, Sanjuan, 18:00. 1go erregionala: Anai -Eibartarrak, Sanjuan, 15:30. Ohorezko jubenilak: Tolosa - Anai, Usabal, 17:30. Ohorezko kadete neskak: Anai -Urola, Sanjuan, 12:00. 1go kadeteak: Eibartarrak- Anai, Unbe, 11:00. Ohorezko infantil: Elgoibar - Anai, Mintxeta 12:00, Infantil txiki: Anai - Eibar, Sanjuan, 10:00. 1go infantilak (lagunartekoa): Lagun onak - Anai, 11:30, Garmendipe.
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