Amador Granados ve más cerca su participación en Tokio 2020

El ciclista paralímpico Amador Granados continúa ampliando su palmarés deportivo. En esta ocasión con una medalla de bronce por equipos en la prueba de velocidad que disputaba, junto a sus compañeros Alfonso Cabello y Eduardo Santas, en el Campeonato de Mundo de Ciclismo adaptado en pista, celebrado en Río de Janeiro.

El trío guipuzcoano se impuso al equipo estadounidense en la lucha por el tercer puesto. Consiguieron la tercera mejor marca (50.928 segundos), a muy corta distancia del equipo chino, segundos con un registro de 50.780, y de los británicos (50.186), que se llevaban el oro.

Amador señalaba ayer que, curiosamente, en el Mundial se ha repetido la clasificación de los Juegos Paralímpicos de hace dos años, celebrados también en la capital carioca.

Un aliciente muy grande

«Esta medalla es un aliciente muy grande para continuar compitiendo», señala. El corredor recuerda que recibió con mucha alegría el tercer puesto. «Fue una sorpresa porque no pensaba que íbamos a estar ahí, creía que íbamos a hacer un cuarto o quinto puesto y, desde luego, no esperaba quedar tan cerca de rozar la plata». Considera que el objetivo está ya cumplido con este bronce aunque se muestra ambicioso y cree que es posible mejorar para buscar la plata o incluso la medalla de oro.

Granados está contento con su participación en el Mundial. «Este tercer puesto me ha sabido mejor que el bronce en los Juegos Olímpicos. A las olimpiadas de 2016 me costó llegar mucho y cuando lo conseguí pensé que el trabajo ya estaba hecho. Ahora, en el Mundial, me he dado cuenta de que sigo siendo un atleta competitivo. Por mi edad estoy en tiempo de descuento, estoy estirando el chicle, por eso esta medalla ha sido para mí un auténtico regalo». Asegura que se encuentra física y mentalmente bien. «Estoy con energía para competir pero tengo que ser cauto porque cualquier lesión a esta edad sería un tema complicado».

Mundial ens Canadá

En dos o tres semanas, Granados comenzará a entrenar para preparar el Campeonato del Mundo 2019 que se celebrará en Holanda entre los meses de febrero o marzo. «Sabemos que si repetimos la clasificación que hemos hecho en este mundial podemos tener prácticamente asegurada la participación en las olimpiadas de Japón».

Según señala, el equipo que conforma junto a Alfonso Cabello y Eduardo Santas tiene «instinto competitivo».

Amador dice que ahora está más cerca que hace dos meses de poder participar nuevamente en unos Juegos Olímpicos, una situación que en 2016, tras su participación en los Juegos de Río de Janeiro, veía muy lejos. Ahora se ve con fuerzas para preparar, primero el Mundial 2019 en Holanda, después el Mundial 2020 que se organizará en Canada y, más tarde, si todo va bien, los Juegos Olímpicos 2020 de Japón.