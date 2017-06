Concierto de Juan Carlos Irizar a favor de un proyecto de salud mental

El músico, compositor y director oñatiarra Juan Carlos Irizar ofrecerá mañana en el Balneario de Zestoa un concierto a favor de un proyecto de salud mental en Liberia (África). Se trata del tercer concierto de su recién comenzada tercera gira solidaria.

Las actuaciones de esta gira se realizarán en diversas localidades de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa al igual que hace dos años con una gira que recorrió diversas localidades Euskadi con gran éxito. El concierto de Zestoa comenzará a las 19.00 horas en el Balneario de Zestoa y contará con la participación de la solista Marian Larrea y el coro infantil.

La entrada tendrá un precio simbólico de cinco euros. Aquellos que deseen colaborar con la causa podrán hacer donaciones voluntarias in situ o través de la fila cero en la siguiente cuenta de Laboral Kutxa: ES51 3035 0001 56 00 10129618.

La recaudación de la gira se destinará al proyecto 'We are like you' que pretende poner en marcha un programa de salud mental en Monrovia (capital de Liberia) y dar apoyo psicológico a afectados del ébola (familiares de víctimas, personas sanitario y supervivientes).