El PNV no comparte las formas de la petición de un parque infantil cubierto

EAJ-PNV de Orio quiere realizar una serie de aclaraciones ante la petición realizada por un grupo de padres y madres sobre la noticia de que están recogiendo firmas para que el ayuntamiento construya un lugar cubierto para juegos infantiles. «Leemos con asombro la noticia, porque pocos días antes en la sección 'Udalaren txokoa' de Karkara, el PNV publicó que está trabajando con la Diputación Foral de Gipuzkoa para iniciar un proceso de participación ciudadana y que la primera experiencia iba a ser precisamente una consulta para que los oriotarras decidan qué parque cubrir».

Explican desde la asamblea local del partido jeltzale, «que hace un año, una mujer, en representación de un grupo de padres y madres, propuso la necesidad de un lugar de juegos cubierto. Visto el interés suscitado en el pueblo y entre las y los oriotarras, nos pareció interesante iniciar un proceso de participación ciudadana. Desde entonces el ayuntamiento está trabajando con ese objetivo».

El asombro viene causado, según indican, por lo siguiente: «Esta mujer mantuvo una conversación con el alcalde y otra con dos concejalas. De esas conversaciones se planificó una reunión con fecha y hora, pero no se presentó a la cita. Los que somos padres y madres, podemos entender que pueden aparecer muchas circunstancias que impidan acudir a la cita, pero bueno... El enfado viene por lo leído después, porque es mentira que pidieran un parque cubierto al ayuntamiento y que no hayan recibido respuesta».

Primero, tal como argumentan, «porque no hay ninguna petición oficial en el ayuntamiento, puesto que unas conversaciones con el alcalde y dos concejalas no constituyen una petición oficial. Segundo, porque en aquellas conversaciones de hace un año, no solicitaban cubrir un parque, sino un local. Un local que 'un grupo de padres y madres' gestionarían, y de cuyos gastos se tendría que hacer cargo el ayuntamiento».

Recogida de firmas

Por otro lado, el PNV no entiende que en la recogida firmas iniciada, a los oriotarras se les pida dar su nombre, apellidos, DNI y firma, pero que sin embargo, a la hora de indicar quién inicia o promueve la recogida de firmas, únicamente se identifiquen como 'un grupo de padres y madres'. «Creemos que la ciudadanía tiene derecho a saber quién está detrás de la recogida de firmas».

EAJ-PNV de Orio no oculta que, todas las personas del partido, «estamos de acuerdo en que un parque cubierto sería muy beneficioso en Orio, sobre todo para los más pequeños, para los días de lluvia. Por eso mismo siempre estamos dispuestos al trabajo y a llegar a acuerdos. Las puertas de nuestro Batzoki siempre estarán abiertas para quien quiera dar pasos en esa dirección».