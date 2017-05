Salatxo eta Bartzelonako Nova de Navàs abesbatzen kontzertua

Bartzelonako Coral Nova de Navàs eta Salatxo abesbatzak kontzertua eskainiko dute gaur arratsaldeko 20:00etan San Nikolas de Bari parroki elizan, herriko Salatxok antolatzen duen emanaldian

Coral Nova de Navàs abesbatza Navàsko Musika Eskolaren barruan sortu zen 2003an, ikasleen gurasoek osatuta. Musika Eskolaren barruan jarraitzen du, nahiz, gaur egun, irekia da parte hartu nahi duten kantuzale guztientzat. Errepertorio xumearekin hasi ziren: ahots bakarreko edo biko kantak, kanonen bat... Gaur egun, ordea, polifonia lantzen dute. Joan Vidal Selga da Coral Nova de Navàsen zuzendaria hasiera-hasieratik. Musika Eskolako zuzendaria zen abesbatza sortu zuenean. Montserrateko Eskolaniako kide izan zen 1973tik 1977ra eta 10 urtez aritu zen Navàsko Musika Eskolaren zuzendari, sortu zenetik. Gaur egun irakasle da bertan eta, horrez gain, LHko irakasle ere bada, musika espezialitatean.

Gaurko kontzertuan, Mercé Redorta Doménechek egingo ditu zuzendari lanak, Joan Vidal gaixo jarri delako. Mercè Redortak zeharkako flautaren pedagogiako titulua du eta irakasle dabil zenbait musika eskolatan.

Kontzertuko egitaraua

Dena den, katalanen aurretik, Orioko Salatxo abesbatzak abestuko du. Igor Arroyoren zuzendaritzapean, ondorengoak abestuko dituzte: Signum, Tielman Susatorena; Gau eder bat (Pablo Sorozabal); Odi et amo (Catulli Carmina), Carl Orff-ena; El día que me quieras (Carlos Gardel); La Cucaracha (Ramón noble), eta Rosinyol (Pérez Maya).

Segidan, Coral Nova de Navás-en txanda, ondorenngo errepertorioarekin: Corrandes d'exili (Lluís Llach); Abril 74 (Lluís Llach); El cant del pobre (J.M. de Segarra); El pla del' alzineta(Climent Forner); Senyor Sant Jordy (Francesc Vila); Signore Delle cime (Giuseppe de Marzi); Agur Jaunak (herri kanta); Ton pare no té nas (Mallorkako herri kanta); Enamorat de tu (Ub 40); Lean on me (Bill Withers) eta, The entertainer (Scott Joplin).

Azkenik, bi abesbaztak elkarrekin, azken bi kantak abestuko dituzte: Al vent (Raimond) eta Nerea izango zen, Mikel Laboaren kanta ezaguna, kontzertuari amaiera ezin hobea emateko.

Kontzertu ederra beraz, lau hizkuntzetan abesten entzuteko aukerarekin: euskaraz, gaztelaniaz, ingeleses eta katalanez ere bai. Kontzertuak mereziko duelakoan, herritarrak gonbidaturik geratzen zarete.