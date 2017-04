Calidad y variedad de txakolis en Aia

Gentío en la mañana de ayer en Aia con motivo de la XIV edición del Día del Txakoli en el que se pudieron degustar txakolis de distintas bodegas de la D.O. Getariako Txakolina, acompañado de pintxos de Euskal Okela y de queso de productores locales.

El buen tiempo contribuyó para que la plaza de Aia estuviera llena de gente durante toda la mañana. Cada año se van turnando las bodegas participantes, ayer con quince de las 33 bodegas de la Denominación de Origen Getariako Txakolina ofreciendo sus caldos desde las 11.30 de la mañana, cada una con 12 cajas, 72 botellas en total de esta última cosecha. Los asistentes, la mayoría gente de la zona de Aia, Orio, Zarautz, Asteasu..., pudieron degustar los txakolis de Arbela, Gañeta, Zudugarai, Agerre, Aizpurua, Urki Zahar, Mokoroa, Basa Lore, Hiruzta, Aldako, Txomin Etxaniz, Urki, K5 Arguiñano y Etxetxo. Para la degustación no hacía falta más que adquirir una copa al precio de 4 euros, con el que se podían probar todos los txakolis que se quisieran.

«La verdad es que para mí la calidad media ha mejorado mucho. En mi opinión no hay un txakoli malo, los cuatro que he probado hasta ahora están buenos», comentaba un vecino de Orio. De la misma opinión era el aiarra Manuel Mari, que a sus 79 años degustaba un txakoli de Gañeta. «Voy a la diálisis tres veces por semana, no puedo beber, pero en este día del txakoli de mi localidad me gusta probar algún caldo, sin abusar».

Cada uno tiene sus preferencias a la hora de elegir su txakoli. Estanis, un vecino de Zarautz, se inclinaba por los de Gañeta y Aizpurua. «No hay txakoli malo, pero son los que más me gustan». Lo cierto es que las bodegas se han duplicado de un tiempo a esta parte, pero no parece que la crisis les haya afectado demasiado. Hay bodegas, como Mokoroa que han incrementado la producción. «Esta última cosecha hemos incrementado la producción en 20.000 botellas, pasando de las 40.000 a las 60.000. Estamos vendiendo muy bien sobre todo en Donostia y exportamos a Estados Unidos, Inglaterra, Francia...», indicaba José Antonio Mokoroa, del caserío Kortaburu del barrio zarauztarra de Urteta.

Para las 13.30 horas apenas quedaban botellas, ni pintxos de ternera de Eusko Label de los que dieron buena cuenta los asistentes, entre los que se pudo ver al alcalde de Donostia, Eneko Goia. También, bastantes mendizales que optaron por una vuelta matinal por las cimas de Pagoeta, antes de bajar a la plaza de Aia.

Al día del txakoli de ayer proseguirá el próximo fin de semana, también en Aia, la feria de plantas de colección en el jardín botánico de Iturraran.