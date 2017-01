Buena respuesta a la implantación del contenedor marrón en Mutriku

Una vez superada la implantación del contenedor marrón donde hay que depositar todos los residuos orgánicos, y después de remitir las cartas personalizadas a las 3.030 familias para que retirarán el 'paquete de reciclaje' compuesto por el cubito marrón de 10 litros, las bolsas compostables de color verde, el tríptico de información y el chip personalizado, el 80% de las familias han retirado ya los utensilios de reciclaje y los ciudadanos han comenzado ya a utilizarlo. Incluso entre la gente mayor, a priori los más problemáticos, están actuando correctamente, lo cual es ciertamente ilusionante. Pero falta el 20% restante, o dicho de otra forma, más de 600 familias, que podrán recoger sus utensilios de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 en la oficina de información el ciudadano situado en los bajos del Ayuntamiento.

Algunos han tenido algún problema con el chip, sobre todo en los contenedores marrones de mayor capacidad, pero ya se van familiarizado. Otro tema es lo que ocurre con el plástico y las latas que se llevan para reciclar y no se introducen en el iglú porque esta completo, o las cajas de cartones que en vez de llevar desembaladas desde casa, se llevan tal cual y al no poder introducir por la bocana se dejan tal cual con el peligro de resbalones que producen sobre todo en días de lluvia. Ahí hay que recordar el incremento de un 50% en la ronda de recogida que se implantará el presente año. Igualmente hay que citar que al descargar y volver a colocar los contenedores, es fundamental que queden alineados y no en la mitad de la acera, máxime en puntos de mucho transito.

En febrero el contenedor gris

A la instalación del contenedor marrón le seguirá el contenedor gris donde se depositarán los residuos que no puedan reciclarse, pero para ello hará falta el chip para poder abrirlo, por lo que es prioritario hacerse con la tarjeta y conservarlo. Según manifestó el concejal de Gobernación Ion Gambra, en próximas fechas se instalará una báscula en el punto de transferencia de basuras situada en el cruce de Laranga y así se podrá conocer el incremento del porcentaje de reciclaje que de partida era ciertamente bajo. Igualmente esta misma semana se instalarán las dos máquinas tanto en Fondaberri como en Merkatu Plaza para retirar por medio del chip y de forma gratuita las bolsas verdes de reciclaje una vez por mes.