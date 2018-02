Victoria de Loitegi y Esnaola, 40-36, ante Bergara en el provincial de trinkete URNIETA. Viernes, 2 febrero 2018, 00:17

Hubo un poco de todo en cuanto a resultados para los pelotaris del UKE en la última jornada. Dos victorias y cuatro derrotas fue el balance final, con una derrota inesperada de la pareja juvenil de trinkete, que está capacitada para alcanzar la final y luchar por las preciadas txapelas. Sin que sirva de excusa, el frontón del Gaska no les favorece en absoluto al ser una cancha demasiado lenta, frontón sin salida y el tejadillo demasiado áspero donde la pelota no corre y no desborda. Si a eso le añadimos el mal de manos del delantero Gari Arizmendi y que el campeón manomanista no estuvo acertado, el resultado fue de 26-40.

Sí cumplieron con el pronóstico los senior de primera categoría, Julen Loitegi y Eñaut Esnaola ante Bergara, aunque el saque del delantero rival les hizo muchísimo daño. Al final, victoria urnietarra por 40-36.

Así, en el Campeonato de Euskal Herria de pala corta senior, Gazteleku se impuso 40-25 a Mikel Jautegi y Beñat Txapartegi. Lógico el resultado, ya que los palistas del UKE se mantuvieron en segunda categoría de Gipuzkoa con dificultades y ahora se enfrentan a las mejores parejas de la provincia, Bizkaia, Álava y Navarra en primera división, por lo que acuden a los partidos con la intención de aprender a competir ante palistas mucho más experimentados.

En el provincial de trinkete, en mano parejas, en juveniles, Gari Arizmendi y Aitor Aldunberri perdieron 26-40 ante Gazteleku, mientras que en senior, Julen Loitegi y Eñaut Esnaola se impusieron 40-36 a Bergara.

En el Udaberri Txapelketa, en categoría de pala corta senior, se celebró el derbi entre Urnieta 2 y Urnieta 1. Partido suspendido en dos ocasiones por la humedad y que finalmente se disputó con la victoria 40-24 de Ekain Iribar y Xabier Garagorri ante Jaime Juanmartiñena y Javier Millet. En el otro partido dela jornada, Altzatarra 40- Ekain Iribar y Xabier Garagorri 30. Buen partido de los de UKE ante otra buena pareja en un frontón donde Urnieta pocas veces consigue resultados positivos.

En mano parejas juvenil, tercera victoria consecutiva de Alain Urra y Axel Larrañaga, 9-22, ante Eple en el frontón de Lezo.

Cartelera

El frontón municipal acogerá hoy dos partidos, a las 20.00 horas, dentro del Udaberri Txapelketa, en paleta goma senior. De esta manera, se medirán Urnieta 1 ante Soraluze 2 y Urnieta 2 a Batzokiko.