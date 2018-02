Urko Semperena se proclamó campeón de Gipuzkoa de pista Urko Semperena fue el ganador en open y Telmo Semperena lograba ser tercero en júnior. / RINCÓN El astigartarra, del Eibar Energía Hiria, era el favorito en el velódromo donostiarra tras ganar la Bio Racer Open DV ASTIGARRAGA. Viernes, 2 febrero 2018, 00:17

Los campeonatos de Gipuzkoa de pista para todas las categorías celebrados el pasado fin de semana en el velódromo donostiarra Antonio Elorza se saldaron con dos podios y un cuarto puesto para los ciclistas astigartarras.

En cadetes, Jaime Romero, que había sido segundo en la Bio Racer, realizaba buenas carreras en las dos pruebas celebradas por la mañana. Hacía segundo en el scratch y ganaba el tempo por lo que se presentaba a las dos pruebas de la tarde empatado en el primer puesto con Asier Pozo del Bazpi, que había hecho lo inverso, ganar el scratch y ser segundo en el tempo.

Pero las cosas se torcieron en la tercera prueba. Jaime realizaba toda la eliminación en cabeza, tirando del pelotón y gastando muchas fuerzas, por lo que, cuando quedaban sólo 5 corredores, se producía un apretado esprint y era eliminado. Un malentendido, al pensar que lo habían eliminado porque en el esprint los otros corredores lo habían apretado hacia abajo y había tocado la zona azul en la que esta prohibido esprintar, aunque no fue así, provocó una discusión en la que las tensiones afloraron y que finalmente afectaría a su concentración para la última y definitiva prueba.

Iniciaba la puntuación, siendo segundo a sólo 8 puntos de cabeza, por lo que esta última prueba era más decisiva que nunca y podía pasar cualquier cosa. Tras los dos primeros esprints en los que lograba 4 puntos y viendo que el primero le había superado en ambos, aumentando su ventaja, hizo lo que nunca debe hacer un deportista, rendirse. Dejó de disputar el resto de esprint, por lo que era superado por otros dos corredores que lo dejaban sin podio. Pozo ganaría el campeonato, Haritz Sein, del Dinuy, lograba la segunda plaza y Beñat Carbayeda, del Bazpi, sería tercero relegando al astigartarra a la cuarta plaza.

En la categoría júnior, Telmo Semperena salía con intenciones de mejorar el quinto puesto de la Bio Racer y comenzaba la jornada siendo quinto en el scratch y séptimo en el tempo, lo que le colocaba tercero el omnium de cara a las pruebas de la tarde. Tras el descanso para comer, realizaba una buena eliminación logrando ser cuarto y mantener la tercera plaza provisional quedando todo abierto para la puntuación. En esta prueba hubo una gran batalla entre los más fuertes y Telmo supo sufrir para defender su posición con un gran trabajo. Ademas, recibía el apoyo y la colaboración de sus compañeros de equipo que realizaban un gran trabajo para él, de modo que terminaría la prueba en tercera posición, logrando así subir definitivamente al tercer cajón del podio.

En cuanto a la categoría open, con corredores sub 23 y élite, Urko Semperena partía como máximo favorito tras su triunfo en la Bio Racer. Sólo 8 corredores se atrevieron a presentarse a la cita con ganas de plantar batalla a Urko, entre ellos, el vizcaíno Aitor Rey y el francés Patxi Dartayette que no podían optar al titulo al no ser guipuzcoanos.

Urko vencía en las pruebas de scratch, tempo y eliminación, en las que el vizcaíno hacía segundo en todas ellas mientras las terceras plazas se las repartían entre Onditz Urruzmendi, el francés Patxi Dartayette e Imanol Isasa en cada una de las pruebas.

Con el podio casi decidido, disputaban una puntuación a 9 esprints intermedios, en los que Urko puntuaba en todos menos en uno, con tres primeros puestos, tres segundos y dos terceros, con lo que sumaba los puntos suficientes para proclamarse campeón de Gipuzkoa en pista 2018.

Urruzmendi sería subcampeón e Imanol Isasa era tercero, logrando con ello un pleno para el equipo Eibar Energia Hiria al que pertenecen los tres ciclistas.