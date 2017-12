Tras dos grandes carreras en el Bio Racer Oiartzun, Urko Semperena consolida su liderazgo en Open ASTIGARRAGA. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:37

Diferente suerte corrieron los ciclistas astigartarras en la sexta jornada del Bio Racer Oiar-tzun Bike 17/18 que se viene disputando en el velódromo de Antonio Elorza de Donostia. Tomaron la salida un total de 154 corredores entre todas las categorías.

Comenzaron los junior con un scratch, en el que el astigartarra Telmo Semperena, del equipo Donosti Berri, tras una carrera muy conservadora sin entrar a los numerosos ataques e intentos de escapada que se producían en cabeza de pelotón, se mantenía bien colocado dentro del pelotón. En la última vuelta trató de entrar al esprint, pero nada podía hacer contra corredores con mayor punta de velocidad, siendo séptimo en la prueba. Con los puntos acumulados, avanza un puesto en la general donde se coloca décimo.

En su segunda carrera, realizaría un gran trabajo en favor de su compañero de equipo Aitor Larrañaga, tirando fuerte en cabeza de pelotón, pero terminaría retirándose desfondado por el esfuerzo.

En cadetes, Jaime Romero tampoco tuvo su día. En la primera prueba, un scratch, se mostraba muy activo, y pudimos ver el habitual mano a mano que viene manteniendo con Asier Pozo del equipo Bazpi. A falta de muy pocas vueltas, Asier escapaba a su control y le obligaba a trabajar duro en su persecución, circunstancia que era aprovechada en la última vuelta por el irunés Haritz Sein. Éste lanzaba un potente esprint en la última vuelta, dejando atrás a Jaime que ya venía cansado por el esfuerzo realizado y lograba superar también a Pozo en la misma línea de meta quitándoles ambos la victoria.

Peor suerte tuvo Jaime en la segunda de la pruebas, la prueba de puntuación. Un toque entre varios corredores estuvo a punto de provocar una caída en el peralte. Jaime se vio obligado a sacar ambas calas del pedal para no caerse, por lo que al no poder volver a meterlas perdía contacto con el grupo que terminaría por doblarle. Al ver que ya no tenía opciones para hacer un buen puesto, optaba por retirarse. Jaime dejó de ser líder de su categoría.

Gran esfuerzo

Urko Semperena por su parte, realizaba dos grandes carreras en la categoría Open. En tempo, una prueba en la que en cada vuelta hay esprint y en el que el primero en pasar por meta gana un punto, Urko comenzó la prueba dominando, al ganar tres de los cinco primeros pasos. Tras un respiro en el que otros corredores iban repartiéndose los puntos, atacó el vizcaíno del equipo Eustrack Illart Zuazubiskar y Urko se marchó con él.

Se iban repartiendo los puntos entre ambos hasta que Illart logró descolgar unos metros a Urko y llevarse 5 sprints seguidos, tras lo que entró al grupo cogiendo vuelta. Urko sin venirse abajo y tras realizar un gran esfuerzo, lograba también entrar al grupo ganando vuelta y con ello se aseguraba la segunda plaza con dos puntos menos que el ganador.

En la siguiente prueba, una puntuación con esprint cada 7 vueltas, ambos corredores irían sumando puntos y llegarían a escapar del pelotón junto al corredor del Ampo Unai Iribar y el corredor de la selección de Castilla y León, Ángel de Julián. Los cuatro ganarían vuelta sumando 20 puntos más cada uno. La clasificación fue tan igualada que no se resolvió hasta el último esprint, en el que Urko lograba los dos últimos puntos y con ellos igualaba a Illart con 37 puntos cada uno.

Al entrar mejor clasificado en ese último esprint, Urko deshacía el empate a su favor y lograba una gran victoria. Los puntos sumados a la general en estas dos pruebas hacen que consolide su liderazgo aumentando la diferencia con sus más inmediatos perseguidores. Esta tarde, a las 16.00 horas, se celebrará la séptima jornada de esta Bio Racer Oiartzun.