Segunda derrota del Juvenil de Honor, esta vez ante el Vasconia en la segunda fase ASTIGARRAGA. Viernes, 26 enero 2018, 00:18

No ha comenzado bien el Juvenil de Honor de fútbol del Mundarro la segunda vuelta, ya que cayó nuevamente, ya van dos partidos, por un 1-2 ante Vasconia. Siguen terceros, pero alejados del primer puesto. Hay que darle la vuelta a la situación, intentando realizar la extraordinaria primera fase que hicieron. El gol fue logrado por Iker Marcos. Ahora toca viajar a Lesaka para enfrentarse al Beti Gazte y a pelear para traerse los tres puntos en juego.

Por otra parte, el Primera Juvenil logró una importante y contundente victoria, 0-5, ante el Sanse a domicilio. Dos partidos de Copa y dos sendas victorias del joven conjunto juvenil del Mundarro Petritegi. Hicieron gala de una gran solvencia y buen juego, que dan toda la ilusión para disputar plenamente este bonito campeonato. Partido de dominio completo de los astigartarras, consiguiendo al final una merecida goleada. Los protagonistas de los tantos fueron Aitor Mateos (2), Jon Prieto, Gorka Calderero y Joanes Rodríguez.

El Cadete de Honor no pudo traerse nada positivo del derbi en Zubipe ante el Hernani, al perder 3-0. A pesar de realizar un buen primer tiempo, al descanso se llegó sin moverse el marcador.

El Primera Cadete se impuso 5-1 al Pasajes, en su segundo partido en Copa, logrando una merecida y abultada victoria con goles de Ekain Hernández, Ander Fernández, Iraitz Becerril, Mikel García e Iker Suárez.

Infantiles

En cuanto a los equipos Infantiles, el Txiki se impuso 3-1 a Orereta Kafea. Victoria, pese a empezar perdiendo, ya que supieron darle la vuelta al marcador con los goles de Eneko Leary (2) e Iker Martínez. Esta victoria les tiene que dar moral, para seguir evolucionando y preparar la tercera y definitiva tercera fase.

El PrimeraInfantil empató a uno con el Ostadar. Buen punto el conseguido por los del Mundarro en su visita a Lasarte-Oria, que bien pudieron ser los tres con un poco más de puntería. El gol lo marcó Unax Aldana.

Y finalmente, el equipo femenino perdió 1-3 ante Añorga. Se enfrentaban los dos primeros equipos y no defraudó el partido. Ambos conjuntos jugaron de poder a poder, y es una pena que las astigartarras no estuvieran más acertadas de cara al gol, porque las visitantes si lo estuvieron y ahí estuvo la diferencia. No pasa nada, el equipo está realizando una buena campaña.