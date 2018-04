Sarobe acoge cuatro de las mejores proyecciones del Bilbao Mendi Film Festival Cartel anunciador de la jornada de mañana en Sarobe. El Ayuntamiento, en colaboración con Zanpatuz, acerca a Urnieta este festival de referencia en montaña, aventura y naturaleza MARÍA CORTÉS URNIETA. Jueves, 12 abril 2018, 00:29

El Ayuntamiento de Urnieta, con la colaboración de la asociación de montaña Zanpatuz, ha conseguido traer a Urnieta lo mejor del Bilbao Mendi Film Festival, un festival en el que confluyen la montaña, la aventura y la naturaleza. Es un certamen que en pocos años ha logrado posicionarse entre los mejores en su género a escala internacional.

De esta manera, este viernes, 13 de abril, se podrán ver en Sarobe cuatro proyecciones a partir de las siete de la tarde. Las proyecciones serán en idioma original, pero habrá subtítulos en euskera y castellano. La entrada es gratuita.

Cuatro proyecciones

Lo dicho, se podrán ver cuatro proyecciones. Por un lado, 'Song for the Nomad', del director Ben Sturgulewski sobre «la capital de Kirguistán, Biskek, un torbellino moderno de imágenes y sonido. Pero en una sala de conciertos en el corazón de la ciudad, las teclas de un solitario piano nos transportan del caos hacia las eternas montañas del TiānShān. Una historia de dos mundos que tocan juntos la música del nómada, un réquiem por un tiempo que ya pasó». También se pasará 'Safety third', de Cedar Wright y Taylor Keating. En esta proyección «Brad Gobright es un joven de 27 años ayudante de camarero en un restaurante. Su dieta consiste en donuts, restos del trabajo, cruasanes, tarta de manzana y toda la comida basura que encuentra. Pero hay algo más: Gobright es uno de los mejores y más audaces escaladores libres, de quien nadie ha oído hablar. Safety Third muestra a Gobright, quien sólo piensa en su próxima escalada». En 'The Frozen Road' de Ben Page «tras leer la frase de Jack London 'cualquier hombre que sea hombre puede viajar solo', Ben buscó la aventura de la soledad perfecta al realizar una travesía en bicicleta por el Ártico Canadiense en invierno. Sin embargo, la cruda realidad del viaje está muy lejos del romanticismo de Londres». Y por último, 'Mama' de Wojtek Kozakiewicz, en esta proyección «una escaladora deportiva, madre de dos hijos, después de 20 años de vivir su pasión se fija un nuevo objetivo: escalar la ruta que ninguna mujer ha logrado antes. Una historia sobre Kinga Ociepka-Grzegulska, una de las figuras más importantes de las últimas dos décadas de la escalada deportiva polaca».