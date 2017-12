El Pleno aprueba una moción del PSE sobre el servicio de autobuses En el último Pleno celebrado en el Ayuntamiento se aprobó una moción sobre el servicio de autobuses presentada por el PSE-EE. El texto, centrado en el anteproyecto de la Diputación, recibió también el apoyo del PNV de Urnieta JUAN F. MANJARRÉS URNIETA. Sábado, 9 diciembre 2017, 00:24

La concesión del servicio de transporte público de Buruntzaldea acaparó gran parte de la última sesión plenaria celebrada en el Ayuntamiento, donde se aprobó la moción presentada por el PSE con el apoyo del PNV.

La portavoz del grupo socialista, Consuelo Frutos, realizó el argumentario de la moción. En sus palabras, «la concesión de servicio público de transporte urbano de Nacional 1, Tolosa y Buruntzaldea y sus conexiones con San Sebastián que hasta ahora la prestaban tres empresas tenía que haberse licitado hace tiempo», teniendo en cuenta que han pasado más de 30 años sin renovación, y por tanto «ahora es el momento». Asimismo, defendió que hay que unificarla en una sola concesión, y así concluir con la reordenación de todas las concesiones de Lurraldebus.

Por otro lado, añadió que «con esta remodelación del servicio de Buruntzaldea se pretende dar una respuesta con la fotografía exacta. Sabiendo en qué trayecto y en qué horarios viaja la gente y en cuáles no. Por tanto, no se puede decir que en general se van a suprimir servicios y horarios porque eso no se ajusta a la realidad. El objetivo es adecuar el servicio público de autobuses interurbanos a la movilidad real de la comarca de Buruntzaldea. Y lo que se ha hecho es ordenar los servicios y reforzar las horas punta a los destinos más utilizados».

El alcalde Mikel Pagola por su parte, comenzó su intervención diciendo lo siguiente: «Tenemos claro que el Ayuntamiento tiene que defender el transporte público». En ese sentido, se manifestó crítico con el procedimiento de la Diputación, de hecho, «no tuvimos información del anteproyecto hasta que el 7 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa y con eso no podemos estar de acuerdo». Eso sí, concretó que coinciden en que es necesario sacar adelante un proyecto para la concesión del servicio público de Buruntzaldea. En ese contexto declaró que lo que tienen ahora entre manos es el anteproyecto, y que por tanto, todavía hay espacio para las mejoras: «Queremos dar un punto de confianza y queremos creer que nuestras aportaciones se tendrán en cuenta, a pesar de que somos críticos con el procedimiento seguido hasta el momento. Una de esas propuestas es que el autobús de hospitales llegue hasta Amara, tal y como nos ha pedido la ciudadanía». De todas formas, aclaró que decidirán qué postura adoptar en cuanto conozcan el proyecto definitivo, pero en todo caso siendo el objetivo «apostar por el transporte público y buscar beneficios para la ciudadanía».

El portavoz de EH Bildu, Mikel Izagirre, argumentó la moción que presentaron. «En esta propuesta se suprimen algunos servicios en contra de las peticiones realizadas en el proceso anterior. De hecho, en el anterior no se suprimía el servicio sino que se complementaba». También añadió lo siguiente: «yo entiendo que cada administración tenga su punto de vista. Otra cosa es que el servicio planteara algunas alternativas y que hubiera voluntad de aumentar el servicio, pero decir que en ese caso sería imposible mantener las frecuencias, esa discusión sí la podría admitir. Es decir, plantear, por ejemplo, que el autobús de hospitales llegue a Amara, pero que como subiría el coste, plantear en ese caso disminuir la frecuencia. Pero porque así, sí que se implementaría el servicio dado que llegaría a sitios a los que ahora no llega. Pero sin plantear alternativas no lo acepto».

En la moción el Pleno del Ayuntamiento de Urnieta solicita a la Diputación Foral de Gipuzkoa que saque a licitación pública la concesión de Buruntzaldea de Lurraldebus como instrumento necesario para abordar la necesaria renovación y reordenación del servicio.

También solicita a la Diputación que garantice la conectividad de Urnieta con San Sebastián y el conjunto de la comarca de Buruntzaldea, a través del servicio interurbano de autobuses, atendiendo, especialmente, las horas puntas laborales y escolares y adecuando los servicios a la movilidad real de los vecinos del municipio y del conjunto de Buruntzaldea.

Por último, el Pleno del solicita a la Diputación Foral de Gipuzkoa que tenga en cuenta las aportaciones realizadas en el periodo de alegaciones que sirvan para continuar mejorando el servicio público de Luraldebus en Buruntzaldea.