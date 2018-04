Paddam cautivó al público con su espectáculo 'Lé Recital de la Chanson' Durante uno de los temas de Paddam, dúo musical formado por Estefanía Sáez y Iñaki Miguel. / MARÍA El dúo donostiarra formado por Estefanía Sáez e Iñaki Miguel llenó la Casa de Cultura de conocidas canciones francesas JUAN F. MANJARRÉS ASTIGARRAGA. Miércoles, 18 abril 2018, 00:17

Los astigartarras que el pasado fin de semana estuvieron en la actuación del dúo Paddam disfrutaron del espectáculo 'Lé Recital de la Chanson'. El dúo donostiarra formado por la vocalista Estefanía Sáez Wolf y el pianista y guitarrista Iñaki Miguel Camio tuvieron una gran acogida ante un público de diferentes edades.

El recital comenzó a buen ritmo de la mano de 'Je Me Voyais Déjà' de Charles Aznavour, de quien también sonó 'La Bohème' durante el concierto. El tema 'Padam, Padam' de Èdith Piaf, «canción que da nombre a nuestro dúo», como explicó Estefanía, sirvió como bienvenida y presentación del espectáculo. 'Mon Manège À Moi', de Piaf y 'Ne Me Quitte Pas' de Jacques Brel cerraron el primer bloque del recital, ya que Iñaki intercambió el piano por la guitarra para dar paso a un set en el que interpretaron a los cantautores de la época. Sonó 'Je L'aime À Mourir 'de Francis Cabrel, 'Brave Margot' «compuesta por mi abuelo e interpretada por George Brassens», explicó Estefanía, y también 'Il N'y A pas D'amour Heureux' de Brassens, «canción que sirvió de inspiración a Mikel Laboa para componer su tema 'Herria eta Hizkuntza'».

De vuelta al set de piano y voz, sonaron 'Douce France' de Charles Trenet y 'Milord' de Piaf. El espectáculo se volvió a transformar cuando Estefanía e Iñaki convirtieron el escenario en una especie de 'piano-bar' e interpretaron algunos trozos de temas inmortales como 'Retiens La Nuit' de Johnny Hallyday o 'Ma Vie' de Alain Barriere, entre otros.

El espectáculo fue llegando a su fin, no sin antes cantar 'Comme D'habitude' de Claude François y del que Iñaki explicó que «es uno de los temas más populares de la historia de la música, conocido también como 'My Way' o 'A Mi Manera'».

El público acompañó con sus palmas, incluso cantó, a ritmo de 'Tenez-vous Bien' de Salvatore Adamo, conocido como 'Mi gran noche' a cargo de Raphael». El espectáculo finalizó con 'Non, Je Ne Regrette Rien' con un público totalmente entregado.