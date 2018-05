Ttakun Kultur Elkartea anuncia «este año también, los Txokos de siempre» Es la respuesta que da ante la postura del Ayuntamiento de licitar dicho servicio TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Miércoles, 2 mayo 2018, 00:15

Han sido unas semanas muy duras para las personas que forman Ttakun Kultur Elkartea. Todavía no se ha hecho oficial, pero lo más probable es que el Ayuntamiento adjudique los campamentos abiertos a una empresa. Por lo tanto, y por primera vez desde 1992, Ttakun no los organizará.

La asociación creó los Txokos hace ya más de 25 años, con el objetivo de ofrecer a los niños y niñas espacios en euskera. Para Ttakun «en todos estos años hemos enriquecido el proyecto, para fomentar los valores pedagógicos y educativos. Sin embargo, este año el Ayuntamiento ha hecho un cambio significativo; ha suprimido las ayudas para organizar los Txokos de Verano del convenio anual con Ttakun, y ha sacado el proyecto a concurso público, esgrimiendo razones legales».

Ttakun no pone en duda la legalidad de dicho proceso. No obstante, «no estamos de acuerdo con el modo en el que se ha llevado. Solo hay que ver el resultado; se ha primado la oferta económica frente a la calidad, y es por ello que se lo ha llevado una empresa privada».

Durante este cuarto de siglo han tratado con mimo los Txokos, ya que «son uno de los pilares de nuestra asociación. Por ello nos resulta tan doloroso el tratamiento que le ha dado el ayuntamiento. Al fin y al cabo, han subastado nuestro proyecto y lo han adjudicado al mejor postor».

No se han hecho públicos los resultados del concurso, pero el Ayuntamiento ha aclarado mediante nota de prensa que la otra empresa ha obtenido más puntos que Ttakun. Sin embargo, para Ttakun, el Ayuntamiento «no explica que el concurso ha sido descompensado, ya que el aspecto económico ha tenido mayor incidencia».

En lo que al aspecto técnico se refiere, la propuesta de Ttakun ha sido «claramente superior. Pero inevitablemente, la calidad tiene una relación directa con el presupuesto. La propuesta de la otra empresa licitante tiene menos coste, y Ttakun no puede competir con ese precio. Ni lo pretendemos, ya que durante años hemos velado por un servicio de calidad, y hemos querido seguir trabajando en la misma línea».

Ttakun no entiende el objetivo del Ayuntamiento. «¿Por qué tanta relevancia al aspecto económico? A su vez, a la hora de leer los principios del concurso nos surgen múltiples dudas. No se ha requerido experiencia en las bases del concurso. Es decir, cualquier empresa ha podido presentarse a gestionar los Txokos. ¿Cuál era la finalidad del ayuntamiento? ¿A quién quería favorecer? Ya se ha visto quién ha salido perjudicado. Nos resulta incomprensible la actitud del Ayuntamiento. En la nota publicada, alega que Ttakun no ha puesto 'un solo euro' en el tiempo que ha gestionado el servicio. Bien sabe que eso no es así. Las plazas subvencionadas son limitadas, y para no dejar a nadie fuera y responder a toda la demanda, durante años la asociación ha asumido muchas plazas sin subvención. No se podría entender la evolución que han tenido los Txokos sin la ayuda del Ayuntamiento, pero además, el proyecto ha salido adelante gracias a las cuotas que pagan las familias y los fondos propios de la asociación».

De todas formas, Ttakun no se quedará de brazos cruzados. «Tenemos la firme intención de continuar con nuestro proyecto, y no descartamos ninguna opción, aunque no recibamos subvención alguna; tendremos que llevarlo a cabo con la ayuda de las familias y recursos propios de Ttakun. Por lo tanto, este verano va a ser especial, pero no nos cabe la menor duda de que contaremos con la ayuda de los ciudadanos y las asociaciones de Lasarte-Oria».