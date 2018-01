Romina Ríos, del Lavier Gastrobar, campeona nacional de coctelería Romina Ríos junto a Jabi Mendo, portando los trofeos. / TXEMA El certamen se celebró en Mérida (Badajoz) y tomaron parte todos los campeones provinciales TXEMA VALLÉS LASARTE-ORIA. Viernes, 12 enero 2018, 00:16

El pabellón de Lasarte-Oria en el mundo de la hostelería está en lo más alto. Si hace unos meses los lasarteoriatarras Romina Ríos, de Lavie Gastrobar, y Jon Pavón, del Patricio pub, se alzaron con los títulos provinciales tanto en coctelería, como en combinados (gin tonic); en esta ocasión tenemos que hablar de Romina Ríos, que recientemente en Mérida (Badajoz) se proclamó campeona estatal de cotelería en dos modalidades: en coctelería tiki (con ron) y en aperitivos.

El veredicto del jurado no lo confirmaron hasta hace muy poco, porque se había producido un error en la puntuación inicial, que a la barman lasarteoriatarra de 38 años sólo le habían otorgado el título en la primera modalidad. En el de aperitivos, tuvieron que rectificar, al haberle concedido inicialmente el tercer puesto.

Romina Ríos, acompaña del propietario de Lavie, Javi Mendo, se encontraba muy satisfecha de lo que había logrado en tierras extremeñas. «La verdad es que no me puedo quejar. Quedar primera ante tanto profesional de élite, ni me lo podía imaginar».

Ríos, con lo alcanzado lleva una progresión profesional envidiable, en el poco tiempo que lleva participando en estos campeonatos. «comencé -apunta- tomando parte en 2016 en el campeonato de Gipuzkoa celebrado en Bataplan, y ya lo gané. Eso me animó a seguir probando y acudiendo a diferentes certámenes. En 2017, también acudí a un certamen para jóvenes barman en Segovia y también obtuve un buen resultado. En esta ocasión, la experiencia ha resultado muy positiva y entiendo que es muy importante para Lasarte-Oria. Con este galardón, la gente tendrá curiosidad por probar los productos y se acercará más a la localidad, con lo que supone para el ambiente hostelero».