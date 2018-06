Romina Ríos del Lavie Gastrobar, triunfa en el provincial de cocktelería Ríos muestra la txapela y trofeos logrados en el provincial. / TXEMA DV LASARTE-ORIA. Domingo, 3 junio 2018, 00:10

Romina Ríos del Lavie Gastrobar vuelve a brillar en un nuevo certamen de cocktelería. En esta ocasión en el 65 certamen de Campeonato de Gipuzkoa, celebrado recientemente en el Hotel Londres, Ríos se trajo para Lasarte-Oria cinco premios. El mayor logro conseguido por esta profesional de la hostelería fue el título provincial de cocktelería para jefes de bar. Ríos tomó parte de un cocktel denominado 'Tropical Poison' (veneno tropical), que es una fusión «entre algo tan tradicional como el brandy con frutas tropicales como la piña y maracuyá y un toque de gengibre». En esta ocasión tomaron parte 12 jefes de barra y la mayor puntuación fue para la empleada del Lavie que no lleva más de año y medio en este ámbito profesional de la hostelería.

Éste no fue el único entorchado en este importante certamen de profesionales de la hostelería, ya que Ríos logró el tercer puesto de Spirit & Ginger Ale y en el XIV Campeonato de Gipuzkoa de Gin &Tonic. Su gran nivel profesional también fue premiado por el jurado que le otorgó el premio a la mejor técnica de destreza y a la decoración.

A su llegada a la localidad, Ríos se mostraba muy satisfecha con la txapela y trofeos logrados. «La verdad es que no me lo esperaba y lograr todos estos premios me dan fuerzas y ánimos para seguir superándome día a día. Quiero agradecer a todo el personal del Lavie y en especial a Javi Mendo, que me está permitiendo subir peldaño a peldaño en esta difícil y complicada profesión».

Con este entorchado, a Romina Ríos le ha correspondido un cursillo con Patxi Troitiño del Stick de Errenteria, para preparar el campeonato Estatal de 2019, que se celebrará en Navarra, y espera acudir «preparada y con mucha ilusión».