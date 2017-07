Román Martín, la mejor fusta del siglo XX y preparador de caballos, fue despedido en la parroquia de Zumaburu Misa-Funeral. Momento de la misa-funeral de ayer. / TXEMA DV lasarte-oria. Miércoles, 5 julio 2017, 00:09

El que fuera la mejor fusta del turf nacional del siglo XX y preparador de caballos, que falleció el pasado 21 de junio en Madrid a la edad de 76 años, fue despedido en la localidad con un acto religioso celebrado en la IP Ntra. Sra. de Arantzazu (Zumaburu). Con la presencia de vecinos, aficionados y profesionales del turf, tuvo lugar un emotivo funeral dedicado por sus allegados y amigos, encabezado por el último propietario de la cuadra popular Ehun de Lasarte-Oria, Alberto Guinaldo, junto a la familia de Agustín García.

El profesional del mundo del caballo, natural de Los Navalmorales (Toledo), llegó a Lasarte-Oria a mediados de la década de los años 50, y lo hizo como aprendiz. Recordaba en una entrevista realizada a hace varias décadas que «siempre estaré agradecido a Lasarte-Oria, por la acogida que me dio». Nos contó cómo siendo aprendiz «solía dormir en los boxes que tenía el preparador Cadenas en el interior del edificio del Bar La Bodega, que regentaba la familia de Mendizabal. En esa época, aun siendo verano, llovía y yo que dormía muchas veces en la cuadra, me enfrié y cogí una pulmonía. Gracias a los servicio del doctor Pablo Mutiozábal padre, que pasaba consulta en dicha bodega, me salvó la vida, curándome de esa pulmonía».

Junto con su esposa, Isabel Vidania, ya en la época de preparador, y con el cierre de la Zarzuela, decidieron residir en la localidad y concretamente en su domicilio de Uistin kalea, lugar donde se mantuvo, pese a enviudar en noviembre de 2008. Pese a su delicado estado de salud, Román se mantuvo firme hasta hace unos años se retiró junto a sus hijos a Madrid.

Román Martín logró 10 estadísticas de jockey (de 1962 a 1979) y fue tres veces campeón de preparadores (1993, 1995 y 1996), y como logro más importante para los lasarteoriatarras (8 Copas de Oro), fue cuando ganó su última copa el 15 de agosto de 2000, con 'Jajar' (Eyquen), para los colores locales de Ehun (Alberto Guinaldo y familia García).